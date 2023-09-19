三峽好農有機友善展售發布會 吳琪銘、游錫堃力挺推廣

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立委吳琪銘為推廣新北市三峽在地農產品，在立法院舉辦「三峽好農有機友善展售發布會」，邀請立法院長游錫堃、農糧署副署長蘇茂祥、綠營民代站台力挺。游錫堃透露，他童年曾在宜蘭務農，因此特別能體會農民的辛勞，尤其三峽碧螺春綠茶、梨仔筍、蜂蜜屢在全國獲得佳績，希望給予支持，讓台灣優質小農能夠出頭。

吳琪銘表示，三峽區農會近年結合觀光和農業，推出「三峽納涼季」，主打的納涼三寶—碧螺春綠茶、梨仔筍、蜂蜜每年在各項評鑑屢獲佳績，其中三峽五寮的綠竹筍口感清甜爽口，因此也有「梨仔筍」的美名，今年蟬聯有機驗證組冠軍。

另外，三峽區茶種栽植品種是青心柑仔種，一直以來有綠茶界LV之稱，其餘的東方美人茶和蜜香紅茶也深受女性歡迎；三峽有木里的蜂樺蜂蜜專賣店，為傳承近50年的養蜂世家，也在今年獲得2023全國國產蜂蜜評鑑頭等獎。

游錫堃說，今日受吳琪銘邀請，頒發獎狀及匾額給評鑑獲獎的三峽農友們，讓他回憶起年幼時的務農經驗，他能深刻體會農民辛苦，以及靠天吃飯的狀況，為了呼應有機農業，立法院2018年也通過《有機農業促進法》，如今台灣有機和友善耕作農地面積已超過1.7萬公頃。

游錫堃強調，現今行銷方式與過往已有不同，農產品是初級產業，必需靠行銷才能推廣出去，走入傳統市場的人變少，因此像是三峽區農會主辦的競賽及活動促銷方式，都能提高農產品的能見度，讓消費者更容易選擇優質、友善的產品，對農民有相當大的助益。