竹縣毒化物災害應變演練明登場 簡訊通知響起莫驚慌

新竹縣112年毒化物災害應變演練即將20日登場,環保局明天下午下午2時至4時之間,在演練地點的寶山鄉發送「新竹縣112年毒化災演練」災防告警細胞簡訊,民眾收到演練簡訊不用擔心,並請時刻注意防災訊息,提升防患意識。

環保局長蕭宏杰表示,隨著化學品使用量增加,化學品已逐漸進入人民生活範圍,為預防毒性化學物質災害事故發生對民眾及事業單位造成衝擊與影響,新竹縣20日配合「112年國家防災日大規模震災救災動員演練」,進行毒性化學物質災害演練。

20日下午將發送「新竹縣112年毒化災演練」災防告警細胞簡訊,簡訊對象為新竹縣寶山鄉演練地點周遭範圍民眾,訊息包含中英文各1則,持續約5分鐘。此簡訊「純屬演練」,相關區域內並無毒性化學物質洩漏或其他異常狀況,請民眾不必驚慌。

毒災演練簡訊內容為,中文版:[演練] [疏散避難警報] 新竹縣政府環保局進行毒災警報演練,請勿驚慌。新竹縣政府環境保護局03-5519345#5401。

英文版:[Drill] [Evacuation] This is a drill for toxic chemical leaking. Hsinchu County EPB 03-5519345#5401。 災防告警細胞廣播訊息服務(CBS),採用細胞廣播服務技術,以專門通道傳遞告警訊息,提供政府可以在短時間內,大量傳送災防示警訊息至民眾的手機,即時通知民眾,讓民眾能盡早掌握離災、避災的告知訊息服務。