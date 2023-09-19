百城機械積極進軍東南亞馬來西亞參展

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位於臺南仁德區的食品包餡機大廠─百城機械，創立於1996年，同年在馬來西亞吉隆坡設立分公司。2007年開始，陸續創立自有品牌，技術團隊針對不同國家飲食文化、口感及特色，不斷研發、改良、創新機具性能，推出多款食品包餡機，並提供生產食品自動化設備及完整食品生產線規劃， 9月19日起參加在吉隆坡舉辦的馬來西亞食品及酒店用品展(攤位號：5812)，該展是馬來西亞規模最大、知名度最高的食品及酒店用品展覽會

成功外銷至全世界81個國家，目標行銷到100個國家的百城機械，在國境鬆綁後百城馬不停蹄在世界各國參展，季9月11日參加澳洲國際食品展後，又於積極參加9月19日在吉隆坡舉辦的馬來西亞食品及酒店用品展，該展是馬來西亞規模最大、知名度最高的食品及酒店用品展覽會，為期四天的展会預計將吸引1500個參與品牌和公司以及25,000名優質貿易買家。

看準馬來西亞展覽的人潮，榮獲2023台灣精品獎 HM-588多功能自動包餡機也在展會亮相，該機台擁有全球獨創五重包設計，能製作高端伴手禮，是中秋節趕訂單的印鈔機，像是雙蛋黃月餅、鳳梨酥(東南亞稱作黃梨餅)、紅龜粿，從60克的月餅到600克的大餅都可以製作。除了伴手禮糕點，肉製品也能生產，例如起司肉排、植物肉丸、kubba都可以生產。後疫情時代，冷凍食品成長快速，百城推出HM-717全新仿手作水餃機，以麵帶式設計，保持麵糰原有的麵質及筋度，還原手工餃子麵皮的Q彈口感，一點也不輸給手工水餃。兼具口感、美觀、衛生、高產能四大優點，成功讓馬來西亞客戶買單。

百城機械總經理蔡承諺表示，政府近年推動新南向政策，看好東南亞市場的潛能，今年積極到新加坡、泰國、馬來西亞參展，發現疫情後烘焙業、冷凍食品業的缺工問題嚴重，朝自動化轉型已經成為趨勢。百城的機械一機多用，其性能解決烘焙、冷凍業者的痛點，期盼能將台灣製造的食品機械，銷售到全世界100個國家，成為隱形的台灣之光。