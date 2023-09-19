Alibaba.com在美舉辦Co-Create 2023大型峰會 台企搶商機

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全年最大的外貿採購節到來之際，全球B2B電商平台Alibaba.com特別在日前在美國拉斯維加斯舉辦「Co-Create 2023」峰會，吸引全球中小企業主的熱情參與，首日便有上千名專業採購商專程到場，同時超過200萬觀眾在線上收看大會直播。採購節首周，包括美國、東南亞、歐洲在內的主要市場同比全線需求大幅上漲，成為商家業務增長的最好時機。

今年9月採購節，Alibaba.com特別針對美國、東南亞、歐洲等市場進行了精細化運營策略，在線上開設不同專區，重點展示符合當地市場趨勢的產品，旨在帶給中小企業更精準的流量。作為B2B採購的一站式平台，Alibaba.com 致力於簡化買、賣雙方的流程，幫助企業在競爭日益激烈的商業環境中，提供卓越的資源和解決方案，以更便捷的採購流程和優質供應鏈，滿足雙方的需求。

Alibaba.com北美區總裁郭奕麟指出，當前正處在B2B 採購和業務創新變革的重要時刻， Alibaba.com致力幫助不同規模的企業更有效地運用領先的電商技術。

為期兩天的「Co-Create 2023」峰會中，匯聚超過50場嘉賓演講、圓桌論壇、技術分享等豐富活動，更發佈下一代全球採購工具等新技術，同時多位海外知名創業者與嘉賓將分享全球最新的市場趨勢，為買、賣雙方提供了重要的交流場景。這次峰會在美國當地受到超乎預期的關注，來自全球各地的買家們積極參與，與各參展供應商洽談合作商機。此次台灣兩間參展廠商也獲得相當亮眼的成績。

專精汽車專業維修保養工具的程岱公司藉過去在ODM、OEM的專業經驗，吸引來自釣具、腳踏車及手工藝品工具等各領域商家的關注。程岱副總經理劉明芬分享，在與各方商家洽談過程中意識到美國市場的巨大潛力與跨品類經營的機會，更獲得了美國FUBU創始人兼首席執行官Daymond John現場直播訪問，進一步提升了製造商品牌知名度與影響力。劉明芬強調，未來投入更多資源和心力，尋找全新的製造商品牌機會。

擁有50年歷史的汽車儀表公司技詮科技執行長周明璋，分享這次參與Co-Create峰會後，透過Alibaba.com科技創新和AI智能，使得專業的採購變得更加簡便，進一步提升了買家流量，不僅讓買家更輕鬆地在線上尋找供應商，還通過多樣化的現場直播豐富了供應商的體驗，並透露峰會現場遇到的義大利裔古董車買家是精準的潛在買家，目前正積極洽談中。