美國維吉尼亞州台灣商務辦事處開幕 鞏固維州和台灣經貿關係

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美國維吉尼亞州商貿部長卡倫·德威特·梅里克（Caren Merrick），於9月19日代表維州州長格倫·楊京（Glenn Youngkin），參與了美國維吉尼亞州台灣商務辦事處的開幕，活動上外交部北美司司長王良玉、美國在台協會高雄分處商務組首席商務官艾達文（Dave Averne），及維州經濟發展夥伴（Virginia Economic Development Partnership，VEDP）的長官們也共同出席。美國維吉尼亞州台灣商務辦事處，是維州在台灣第一個經濟發展辦事處。成立宗旨為加強維州和台灣之間的商業關係，包括雙方的貿易和投資計劃。新的在台商務辦事處，將成為除了德國、日本、韓國外的第四個國際辦事處。

美國維吉尼亞州州長楊京表示，台灣對外商直接投資和國際貿易來說，是一個相當重要的市場，而美國維吉尼亞州台灣商務辦事處，將策略性地成為維州在經濟發展上的機會。期待加強與台灣的合作夥伴關係，並積極招攬台灣企業，促進與維州的商業貿易。

楊京州長在今（2023）年4月首次率領經貿訪問團出訪亞洲，台灣作為訪問首站，並與蔡英文總統會晤，宣佈了美國維吉尼亞州台灣商務辦事處之計畫，並簽署了一份經濟部與維吉尼亞州經濟貿易合作的「經貿合作備忘錄」（MOU）。此份備忘錄說明台灣作為維州投資合作夥伴的重要性，且承認維州和台灣之間良好的雙邊經貿關係，以及重要的農業合作夥伴關係。該備忘錄也針對雙邊的研究、創新研發、國際重要產業如消費電子產品等，提出進一步的合作承諾。

維吉尼亞州商貿部長Caren Merrick表示，很榮幸參與美國維吉尼亞州台灣商務辦事處的開幕，已經充分準備好合作項目，期望在未來能夠深化維州與台灣企業的經濟和國際貿易關係。台灣和維州都致力於創新、合作和領導，新的辦事處將向潛在投資者和企業展示維州的優勢，並拓展維州的產品市場。

VEDP總裁兼CEO Jason El Koubi表示，國際貿易和外商直接投資，對維州各地區都具有重大經濟影響，美國維吉尼亞州台灣商務辦事處將使維州在全球經濟中更具競爭力。VEDP期待與台灣企業和各利害關係人合作，進一步推廣，將維州作為主要商業地點和貿易合作夥伴。

台灣作為美國外商直接投資增長速度第四快的來源，維州的台資企業強化了維州的經濟實力。美國是台灣的第二大貿易夥伴，維州更是台美夥伴關係的重要推動力。維州年度出口遠遠超越了全國的平均，2022年，維州向台灣出口額達7.3億美元，並從台灣進口額也達到10億美元。美國維吉尼亞州台灣商務辦事處將促進雙邊關係，並提供服務，以協助台灣企業在維州尋找機會，為維州帶來新的投資和工作機會，並進一步開拓市場，包括關鍵的電腦和電子產品、機械，以及大豆、紡織品等維州農產品的出口。

維州經濟發展夥伴（Virginia Economic Development Partnership，VEDP）成立於1995年，由維州議會創建，旨在鼓勵、促進和支持維州的經濟發展和擴展。為了實現與促進經濟發展目標，VEDP 專注於招商引資、企業擴張和國際貿易發展等方面的工作。