美國商機日209台商報到 商務部副部長偕同2州長出席相挺

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台美年度指標性活動「2023年美國商機日」今在台北國際會議中心登場，美國商務部副部長羅卡西奧出席，為本屆層級最高美方行政官員。另外還有亞利桑那州、新墨西哥州兩州州長也來台招商，

「美國商機日」邁入第12屆，由外貿協會與美國在台協會（AIT）、美國各州政府在臺辦事處（ASOA）合辦，今年商機日共邀請18家美國買主進行採購，採購品項涵蓋電子零組件、五金手工具、汽車零配件、IoT等產業。重要買主包括美國伺服器大廠Super MicroComputer和全球最大的 HVAC系統製造商Daikin Comfort Technologies N.A.皆來台。

我方則有209家供應商與會，包括光寶科技、仁寶電腦、漢翔、明泰科技、東元電機、信邦電子、佳必琪和旭隼科技等台灣上市櫃公司，總共要洽談近200場次。在開幕典禮後，還有一場「台美供應鏈夥伴論壇」，找來學者、業者分享資安、5G，以及電動車的台美合作方向。

今日開幕我方由貿協董事長黃志芳、經濟部次長林全能代表，美國在台協會AIT處長孫曉雅照往例也到場。而LaurieLocascio(羅卡西奧)是現任美國商務部副長，同時身兼美國國家標準暨技術研究院，這次現身私下還要求貿協介紹她以後者為主，不凸顯其商務部代表身分。

其他還有台積電在美國設廠所在的亞利桑那州州長凱蒂霍布斯、電動車供應鏈重要地位的新墨西哥州州長葛麗森，以及其它各州經貿單位參與。

黃志芳表示，在全球供應鏈重組、AI大數據的潮流下，台灣在半導體業具備的優勢，為不可獲缺的角色。在疫情後的景象中，我們正積極促進全球經濟發展，期待讓更多台灣企業能夠與美國行業同行密切合作，建立新的供應網絡。