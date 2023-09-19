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國際郵輪來台雙母港營運 今年外國旅客估恢復9成

  • 中時即時 陳祐誠
我國今年3月6日起重啟海上郵輪後，國際郵輪來台靠泊恢復迅速，並啟動雙母港營運，帶入大量外國旅客。（台灣港務公司提供／陳祐誠傳真）
我國今年3月6日起重啟海上郵輪後，國際郵輪來台靠泊恢復迅速，並啟動雙母港營運，帶入大量外國旅客。（台灣港務公司提供／陳祐誠傳真）

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我國今年3月6日起重啟海上郵輪後，國際郵輪來台靠泊恢復迅速，並啟動雙母港營運，帶入大量外國旅客，預估今年底前進出將超過300艘次、旅客破50萬人次，其中國際旅客估有14萬人次，可恢復至疫情前的9成。

2019年來台郵輪創下667艘次的歷史新高，進出港郵輪旅客達105萬人次，其中外籍旅客約16萬人。交通部航政司指出，截至9月17日，郵輪來台靠泊已有252艘次，實際進出港旅客約42.3萬人次，預估年底將突破300艘次、旅客50萬人次。

航政司副司長韓振華表示，今年3月重啟郵輪市場至年底，靠泊與旅客量約可恢復至疫情前的5成，而外籍旅客可達14萬人次，是疫情前的9成左右。在外籍旅客中，港澳旅客約占4成、歐美旅客約占3成，日本旅客約占2成。

韓振華說，疫後台灣郵輪市場的經營型態已不同於疫情前，搭乘郵輪來台外籍旅客數能快速成長，主要受惠於今年首次以高雄港與香港為雙母港的經營模式相當成功，帶進許多外籍旅客。

傳統郵輪母港操作是以國人搭乘郵輪出國旅遊為主，疫後雙母港經營模式，讓外籍旅客搭乘郵輪抵達台灣下船入境後，可以在台停留多天從事自由行，之後再搭乘飛機或郵輪離境，相比傳統郵輪行程，旅客登岸只停留5至8小時，新型態的雙母港模式，不僅延長了旅客在台觀光時間，也延伸旅遊足跡至其他城市，創造附加價值。

依據台灣港務公司郵輪來台預報統計資料，2024年郵輪來台接近450艘次，將可恢復至疫情前近7成，除名勝世界郵輪規劃將持續營運高雄－香港雙母港，亞洲最大的旗艦郵輪地中海榮耀號亦規劃在明年第1季行駛基隆－日本雙母港航線。世界3大郵輪集團的挪威郵輪奮進號，預定於明年6月起以基隆及高雄為母港，經營台日韓航線以及跳島行程。

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