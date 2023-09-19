新台幣盤中貶破32元價位 創逾一周新低

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市場靜待美國聯準會（Fed）利率決策會議，美元指數回檔、但於105價位上方有撐，加上人民幣早盤趨弱，外資偏向匯出，新台幣兌美元19日延續偏弱格局，盤中貶破32元整數大關，尾盤在央行調節下貶蝠收斂，終場收在32.002元、貶值2.4分，匯價創逾一周新低，總成交量12.955億美元。

匯銀主管表示，台股續跌61.92點，外資賣超127.18億元，延續近期偏匯出操作，新台幣開盤即走貶，加上人民幣早盤下挫，新台幣跟著趨弱，但貶至32元關卡上方後，出口商在接近32.1元價位上積極拋匯，美元賣盤出籠，加上央行在32元稍微加大力道阻貶，新台幣觸及最低32.008元後也上不去，在狹幅區間內來回測試。

根據央行統計，美元指數下跌0.24％，但仍撐在相對高檔價位，主要亞幣升貶互見，星幣及日圓各小升0.07％、0.05％，而韓元則下殺0.31％、新台幣跌0.07％、人民幣貶0.05％。

匯銀主管指出，「雖然再次貶破32元關卡，但其實也上不太去」，新台幣短現在32元關卡上下徘徊，出口商逢低撿便宜賣買元、量能不小，且不入月底及季底，出口商也有實質做帳拋匯需求，加上央行調節，預估匯價持續在31.9至32元區間內盤整，

本周為全球超級央行周，除Fed以外，包括英國、紐西蘭、印尼、瑞士、瑞典及台灣央行，都將公布最新利率決策。外匯交易員表示，關鍵還是Fed利率決策及會後談話，預料公布答案前兩三個交易日，匯市氛圍將明顯轉趨觀望，若Fed定調年底最後升息，美元將逐步走弱，新台幣在內主要亞幣才有反彈可能。