竹縣營養推廣中心飲食比賽 吃好也要吃健康

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新竹縣社區營養推廣中心推廣健康飲食，舉辦112年「社區均衡王三週競賽」及「全榖好菜色食譜競賽」，評選出7處社區據點及5名民眾獲獎，「社區均衡王三週競賽」第一名為竹北市隘口社區發展協會，「全榖好菜色食譜競賽」社區組由新埔鎮上寮社區發展協會拿下第一名，19日由衛生局長殷東成頒獎。

殷東成表示，社區營養推廣中心為了推廣均衡、健康的飲食觀念，今年舉辦「社區均衡王三週競賽」及「全穀好菜色食譜競賽」活動，共有12處共餐據點、7名民眾投稿及928名民眾線上投票，並邀請專家學者針對供餐天數、營養均衡及創意等面向評選，結果有7處社區據點及5名民眾獲獎，另電腦隨機抽出40名票選民眾，每人可獲得商品禮券300元。

「社區均衡王三週競賽」第一名為竹北市隘口社區發展協會、第二名湖口鄉老人會、第三名新埔鎮鹿鳴社區發展協會。

竹北市隘口社區發展協會理事長陳欽枝表示，據點供餐時，菜單設計運用「我的餐盤」六口訣「每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙」健康飲食方式，選擇當季在地食材烹煮。

「全榖好菜色食譜競賽」社區組第一名新埔鎮上寮社區發展協會、第二名新豐鄉新豐社區發展協會、第三名尖石鄉梅花文化健康站，佳作2名為竹北市隘口社區發展協會及五峰鄉清泉文化健康站。個人組第一名為湖口鄉徐燕珠、第二名竹東鎮曾淑滿、第三名五峰鄉羅靖涵，佳作2名為竹東鎮楊心宇及五峰鄉羅瑞娥。

以「好運旺旺來鳳梨盅」獲全榖好菜色食譜競賽社區組第一名的新埔鎮上寮社區發展協會理事長林祐賢表示，這道菜主打創新客家庄味道，且是散發濃濃團圓意象的創意料理。

湖口鄉徐燕珠則以健康客家菜「芋頭燒雞佐茶油」，將湖口鄉具代表性的農產品芋頭佐以苦茶油，獲得全榖好菜色食譜競賽個人組第一名。

社區營養推廣中心建議民眾多吃全榖、堅果，如每日至少攝取三分之一未精製全穀雜糧，以及1湯匙堅果種子食物，也可參考「我的餐盤」健康飲食指南，選擇每日飲食。