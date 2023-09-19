宣鑫參加「台灣永續發展及低碳綠建築展 」助產業節能減碳與智慧效能

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

宣鑫公司於1991年成立，挾其銷售美國知名品牌INGERSOLL-RAND（IR）空氣壓縮機，並提供最新雙段螺旋式空壓機(最大馬力達700HP)、及離心機(400HP以上)，具節能減碳效益，其大馬力性能與品牌市占率高，猶如汽車界的雙B。31年來倍受客戶肯定以及台中市政府表揚而打響名號，成為國內代理銷售空壓機極具潛力耀眼的企業。

邱春茂進一步表示，美國知名品牌INGERSOLL-RAND（IR）空氣壓縮機，於1871年成立，擁有150年歷史的上市公司。宣鑫公司正式成為INGERSOLL-RAND台灣代理商後，陸續成立雲林、高雄及桃園分公司，目前為台灣全國代理商。而美國IR原廠有6萬多名員工，其空氣壓縮機遍銷全球，說到IR大概無人不知，不管到哪個國家，都看得到這個品牌。

宣鑫近年來陸續榮獲中華兩岸創業發展協進會頒發的台灣優良精品暨消費者滿意金質獎、金手獎、台灣優良商標獎等，成功打下宣鑫空壓機（NEO-AIR）的品牌價值。無論是在空壓機、乾燥機、過濾系統及管路系統皆擁有多年安裝及維修的經驗，確實提供您所需要的空氣品質。在國內市場深獲台灣上市公司如台積電、矽品、台塑系統、福懋、長春、奇美、可成、台中佳能等高科技、電子業、石化業採用，並通過ISO9001銷售與服務認證。

邱春茂指出，宣鑫代理全球知名品牌INGERSOLL-RAND英格索蘭空壓機，可為廠商做空壓系統的整體設計，協助規劃完整的「節能減碳方案」，有效減少能資源耗用與降低溫室氣體排放，並備有空氣動力系統資料，免費供各界參考。該公司經常為業界舉辦專案研習會，其中備受矚目的是109年在台中市麗寶樂園舉辦說明會，包括工研院、石化業、藥廠、電子廠、化學廠及工程界等齊聚一堂，並協助廠商解決難題、提高生產力。

「專業的服務．永續的經營」，宣鑫公司為IR原廠授權之代理商，公司團隊共65位人員定期派員前往原廠受訓；此外，每月有一天內部培訓，時時保持專業技術。為因應中國市場崛起，擴增服務據點，陸續設立蘇州、寧波、廣東、深圳等營業處。2017年隨著公司成長，台中總公司由原先豐原區搬移至神岡新廠房，占地1000坪廠房設備更加完善以提供最佳服務。

宣鑫也是國內第一家獲得空壓機銷售及售後服務ICR國際驗證ISO9001：2008，提供系列產品包括：最新E系列無油暨永磁螺旋式空壓機及RS系列微油螺旋式空壓機、中型微油變頻調速空壓機、大型微油變頻調速空壓機、離心式空壓機、節能型空壓機、熱回收吸附式乾燥機、特殊高壓空壓機、原裝進口環保油水分離器、原裝進口高效率精密過濾器、節能減碳無耗能自動排水器等，去年不畏疫情衝擊，公司仍創下三億元營收。

展望未來，在美國IR強勢品牌的加持下，宣鑫公司將持續不斷地與時俱進，發展工業4.0智能製造解決方案與邁向節能減碳永續之路。

宣鑫公司網址：https://www.neo-air.com.tw/