尋找台灣優秀青年人才 薩克森邦科技處在台成立辦事處

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為尋找台灣優秀青年人才「薩克森邦科技處駐台辦事處」今日在台北正式成立。啟動儀式上邀請包括薩克森邦科技、文化暨旅遊處處長Sebastian Gemkow先生、德勒斯登工業大學校長Ursula Staudinger博士、薩克森邦科技處駐台辦事處處長Josef Goldberger博士、國家實驗研究院院長林法正、德國在台協會處長Jörg Polster博士以及德國經濟辦事處之服務執行單位博智顧問有限公司總經理楊海諾。

新成立的薩克森邦科技處駐台辦事處坐落於德國經濟辦事處辦公室內，由Josef Goldberger博士擔任辦事處處長，並作為薩克森邦科技處在台發言人，期望為台灣有興趣至薩克森邦求學的朋友提供寶貴資訊。同時，德勒斯登工業大學亦在此辦事處內設立諮詢窗口，並代表薩克森邦所有高等教育機構處理就學諮詢與業務。未來此辦事處所有的營運經費將來自薩克森邦政府。

薩克森邦科技處負責德國薩克森自由邦高等教育、科學和研究領域的事務。主要業務涵蓋促進高等教育機構（大學、藝術學院、應用科學學院、職業學院）的宣傳、研究和教學工作。同時，科技處在推廣非大學研究機構（例如，馬克斯‧普朗克研究院、赫爾曼‧馮‧亥姆霍茲聯合會科研中心、萊布尼茲科學協會和弗勞恩霍夫研究所）方面上也同樣扮演著重要角色。

德勒斯登工業大學（TUD Dresden University of Technology）是德國最大的工業大學之一，不僅名列前茅且為德國最具活力的大學之一。擁有五個學院17個學系，提供廣泛的119個學位課程，涵蓋了廣泛的研究領域。該校對於生命科學、量子材料、微電子、觸覺互聯網、材料科學、數據密集和數據科學、循環經濟和社會變遷的關注，皆被視為是歐洲的典範。