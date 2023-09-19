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泱宏國際物流 再獲國際「亞太傑出企業獎」肯定!

  • 工商時報 郭靜芝
泱宏再獲國際肯定，亞洲企業商會頒發「亞太傑出企業獎」，由陳嘉總經理(中)代表出席受獎。圖／泱宏國際物流提供
泱宏再獲國際肯定，亞洲企業商會頒發「亞太傑出企業獎」，由陳嘉總經理(中)代表出席受獎。圖／泱宏國際物流提供

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每一年亞太地區都會有超過800間企業及企業領導人競逐，最終只有不到7％能贏得殊榮。2023年亞太傑出企業獎 (APEA) 以「掌握先機，攜手共贏」為主題，今年在台北市舉行頒獎典禮，表揚在亞太地區16個國家和市場，表現出色的商業領袖和企業。超過2000個具有影響力的商界領袖和卓越表現的企業，促進亞洲經濟體的持續增長。亞太傑出企業獎 (APEA) 作爲亞太區最具權威性的獎項，爲所有的參與者提供了高素質的交流平台以及國際性的報導和肯定。經過亞洲企業商會的評審嚴格審查，泱宏國際物流從層層遴選及全面審核，成功奪得「亞太傑出企業獎」殊榮。

泱宏國際物流在總經理陳嘉的帶領下，榮獲「2023年亞太傑出企業獎」大獎肯定。圖／泱宏國際物流提供
泱宏國際物流在總經理陳嘉的帶領下，榮獲「2023年亞太傑出企業獎」大獎肯定。圖／泱宏國際物流提供

總經理於15日率公司團隊出席「2023亞太傑出企業獎頒獎盛典」接受表揚。總經理陳嘉表示，「感謝大會的肯定，很榮幸能獲頒2023亞太傑出企業獎。泱宏國際物流成立7年來，不遺餘力地拓展全球網絡，覆蓋六大洲、數千個地點。此外海外業務的拓展，將鳳凰物流、全球聯合供應鍊等相關企業納入其中，從而提升了公司的市場份額和影響力及可持續增長戰略的承諾。我們不斷提升專業水平、融合價值、綜合服務、創新理念，盡最大努力為員工福利、社會責任、經濟發展做出貢獻！很榮幸代表台灣在亞洲地區眾多表現出色的商業領袖與企業中脫穎而出。泱宏背負著對夥伴、客戶的期許，致力成為國際物流典範與領導品牌，這份榮耀對我們再次大力的肯定。」

泱宏國際物流總經理陳嘉(右四)帶領團隊出席受獎，一同共享榮耀與喜悅。圖／泱宏國際物流提供
泱宏國際物流總經理陳嘉(右四)帶領團隊出席受獎，一同共享榮耀與喜悅。圖／泱宏國際物流提供

泱宏國際除了海空運承攬以外，在於延伸的複合式服務項目經營；台灣國際轉運倉和國外物流倉儲作業、保稅倉儲和寄銷倉作業，冷鏈運輸和鐵路運輸、整廠輸出入、大型機具以及散裝雜貨船承攬…等眾多服務項目。藉由公司內部區塊模組的整合以客製化的角度，給與客戶最佳的整體供應鏈的制定以及規劃，並擁有泱宏完整的資源與專業作為後盾，以協助客戶以及終端客戶最終在於資訊流、金流、物流整合呈現雙贏甚至三贏的局面。(泱宏國際物流官網：https://www.gol-group.com/)

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