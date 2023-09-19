雲林身心障礙敬老金 率先下修發放門檻為60歲

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雲林縣重陽敬老金發放門檻是65歲，考量身心障礙者壽命較正常人短5年，今年起身心障礙者重陽敬老金門檻降為60歲，總計5285人提早享有1000元敬老禮金，其餘級距的門檻不變。

雲林縣65歲至69歲長者發放敬老金1000元，今年有4萬2043人；70歲至79歲發2000元，計有5萬6174人；80歲至89歲發3000元，總計3萬2421人；90歲以上發6000元，將有6335人；百歲以上人瑞發放1萬2000元，共計143人，全縣65歲以上長者共13萬7116人。

雲林縣身心障礙者5萬多人，65歲以上為2萬5620人，占一半以上；60歲至64歲身心障礙長者5285人，今年可提前領到1000元重陽敬老津貼。

雲林縣長張麗善今（19日）公布新政策指出，數據顯示身心障礙者比一般長輩少5歲壽命，今年率全台之先把身心障礙者敬老金門檻調降5歲，表達對他們的敬意及彌補其損失。

張麗善表示，身心障礙者就業困難、薪資較低，比一般人更容易面臨長期失業或提早退休的困境，年老時又要面臨高額醫療負擔，不論本人或照顧者壓力大，不容易維持生活品質，降低敬老金門檻感謝他們對社會的貢獻。

根據勞動部2021年統計，身心障礙者平均每月支出1萬8000元，每月支出醫藥費平均1997元、照顧服務費4689元，交通費1277元、娛樂費1099元。

社會處表示，雲林縣府今年下修身心障礙者敬老金發放門檻，只要今年4月23日前設籍雲林縣，且於10月23日前領有有效期限60歲至64歲身心障礙證明者，均可領取敬老金1000元，採轉帳方式核發，目前已經請各鄉鎮市公所協助登記符合領取身障者的帳戶。