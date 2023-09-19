《電零組》泰碩衝刺車用+伺服器 明年營收占比拚4成

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【時報記者張漢綺台北報導】車用及伺服器散熱需求日增，泰碩(3338)也鎖定兩大領域全力衝刺，泰碩預估，明年伺服器及車用兩大產品占營收比重可望挑戰40%，成為公司未來業績成長主要推手，泰碩新任董事長彭朋煌表示，公司與信音將從客戶、產品及生產製造截長補短，希望泰碩能從散熱領域的小弟逐漸追上大哥。

泰碩今天下午舉行法說會，信音日前宣布入股泰碩，並由彭朋煌接任泰碩董事長，彭朋煌在今天法說會後接受記者採訪時表示，無論是連接器或散熱，產品研發與製造都不脫熱力學及金屬材料學，泰碩擁有散熱專長及比亞迪一線車廠客戶，信音連接器有亞馬遜等美國知名大廠，在客戶、產品及生產製造均有整合互補的效益可以期待。

早期泰碩散熱產品終端應用以NB、大陸5G基站及智慧型手機為主，受到中美貿易戰及智慧型手機市況低迷等因素影響，泰碩近幾年淡出大陸5G基站及智慧型手機領域，轉攻車用及伺服器，目前車用散熱主要客戶為大陸電動車大廠比亞迪，伺服器客戶為國內組裝廠、大陸聯想/浪潮/曙光等，電動車及AI伺服器進入高成長期，泰碩除既有的氣冷產品，水冷相關產品也陸續到位，有望搶食龐大商機。

目前泰碩應用於車用/投影機/伺服器的水冷產品佔今年前8月合併營收約7%，雖然自駕輔助系統(ADAS)散熱產品因客戶環測嚴謹，量產時間預估延後至第4季，隨著伺服器及車用新產品出貨逐步放量，泰碩預估，明年車用產品佔比可望達20%，伺服器產品佔比可望達18%到19%，成為公司明年營運成長主要動能。

泰碩今年上半年稅後盈餘為9108萬元，每股盈餘為1.04元，累計前8月合併營收為23.57億元，年減27.38%，泰碩總經理梁竣興表示，第4季因車用產品開始出貨，預估會比第3季好，下半年會比上半年好，上下半年營收比約45:55，公司目標是明年營收能回到去年水準。