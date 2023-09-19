遠東新衝綠色紡品 加速廢衣回收商業化生產

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遠東新(1402)已把2030年綠色產品比例達50％定為集團追求ESG目標。為展現行動力，遠東新19日指出，將與全球品牌廠合作，加快商業化生產，逐年衝高出貨比例。其中，再生酯片用於汽材第四季將商業化生產、國內首家化學法廢衣回收商業化生產預計明年第3季投產。

遠東新統計，至今年8月，集團綠色產品的比例已達3成。

至於綠色產品在營收的貢獻度，遠東新指出，2021年營收達384億元、2022年為460億元；至今年上半年，已達242億元。

遠東新指出，已與IKEA攜手打造全國首例廢布循環回收供應鏈，樹立全球紡織循環經濟新典範。

廢氣回收高值化產品是遠東新另一塊積極研發創新的領域，遠東新指出，遠東新是全球首創廢氣回收技術先驅，這個方法是捕捉煉鋼廠廢氣，並透過技術轉化成再生PET（聚乙烯對苯二甲酸）材料，目前已商業化，並獲約10個品牌客戶採用，不久後將在市面上銷售。

遠東新指出，將工業排放的溫室氣體轉化為服飾、運動鞋等產品的全新環保素材，除了獲時尚品牌ZARA、H＆M採用，今年更與ADIDAS合作跨足至運動領域，在澳網亮相，藉由國際運動賽事推廣減碳綠色產品。

2022年，遠東新藉由上中下游垂直整合產業鏈和高規格研發織造技術，獨家與品牌客戶、世界環保組織合作，將海洋廢棄物做成「海洋回收抗爆衣」，去年接下9國訂單。今年再次與全球品牌合作FIFA國際足總女子世界杯及UEFA歐洲冠軍聯賽，共為16支隊伍打造升級版球衣。

回收工業纖維用於安全氣囊、輪胎廉步則已與德國Continental展開測試，其他如Michelin、日本Bridgestone也在緊鑼密鼓進行。

對於綠色產品的擴充，遠東新表示，集團石化相關產品將分三階段走上綠色產品之路，第一階段以「回收PET」為主 ，這部分目前已在全球居於領先；第二階段是成衣生產回收，現在可採化學法回收；第三階段則是不用石油，改採「生質原料」，如植物來做原料。

遠東新長纖事業部協理黃全億指出，為衝刺綠色產品比例，集團已在越南、日本、台灣、菲律賓持續投資產能的擴充，其中，菲律賓已投產出貨。