連25年人口成長！七都以外最強行政區是它

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【 房產網 葉思含】依據內政部戶政司資料顯示，2022年苗栗竹南的淨遷入人口數為1319人，是除六都及新竹縣市之外，淨遷入人口數最多的行政區，而且自1998年有統計數據以來，竹南的淨遷入人口數已經連續25年呈現正成長。

受惠人口紅利，竹南房市發展也具支撐力，實價登錄揭露今年前7月竹南平均房價約為每坪19.8萬元，與2021年同期的每坪16.5萬元相比，近3年的房價漲幅高達20%，漲勢驚人。

對此，東森房屋竹南運動公園加盟店店東饒心奣表示，竹南人口持續增長主要有就業機會多和房價基期低兩個方面的原因。一來，竹南擁竹南科學園區、竹南工業區、廣源科學園區等多個產業園區，到竹科車程約15~20分鐘，產業的蓬勃發展為竹南帶來了大量的就業人口。另一方面，竹南房價基期相對較低，目前竹南房價只要新竹市區的5折左右，近年來伴隨竹科周遭房價的飆漲，以及新竹限貸令的實施，許多竹科買盤都開始把目光轉移到竹南。

饒心奣表示，今年以來受房市黑天鵝干擾，竹南房市交易稍稍降溫，部分屋主的心態逐漸軟化，議價空間也有所增加，對於有自住需求的購屋民眾來說，現在正是進場買房的好時機。目前竹南房市以竹南後火車站到竹南運動公園一帶詢問度最高，車站、學校、公園、游泳池俱全，竹南全民運動館也即將進駐，經由永貞路二段就可以抵達竹南科學園區，區域的居住條件不錯。目前此區塊內以屋齡5年上下、3房含車位的電梯大樓最受歡迎，這類物件的成交總價大約落在1200~1500 萬之間，買方多為單身的科技新貴或新婚夫妻。

東森房屋研究中心副理黃勝暉表示，竹南是苗栗縣內人口第二多的地區，人口向來是區域房市的票房保證，而且竹南還有五楊高架南延的討論規劃，若進展順利能緩解新竹、苗栗地區交通壅塞問題，對竹南房市來說也會是一大重要利多。另外，竹南作為新竹的衛星城市，竹南房價具價格優勢，未來有望磁吸更多的竹科外溢買盤湧入，從長線來看，竹南房價繼續穩健攀升的可能性很高，有自住需求或打算長期持有的民眾不妨多留意。