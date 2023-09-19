巨生醫2項顯影劑授權陸藥廠 合約細節近日公布

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巨生醫（6827）19日董事會通過，授權董事長蔣為峰及總經理王先知與中國某上市藥廠，簽署MPB-1523 MRI顯影劑-肝細胞癌／MPB-2043 MRI顯影劑-淋巴結的授權合約，議定金額和相關細節待正式簽訂後再公告。

王先知表示，巨生醫以獨家的奈米氧化鐵技術開發的奈米微粒技術平台，除了MPB-1523受到中國某上市藥廠青睞外，雙方交流過程中，亦發現MPB-2043雖然僅完成臨床一期，但是與MPB-1523的作用機制類似，且更具市場潛力，因此授權適應症除馬肝癌顯影劑外，也追加其它適應症的優先權。

MPB-2043為利用MRI判斷淋巴結是否被癌細胞轉移的顯影劑，目前市場尚無類似顯影劑，可有效判斷淋巴結是否被癌細胞轉移，而淋巴結是否被癌細胞轉移，關係著醫生對於病患癌症的分期，對於病患的治療策略有著極大的影響。

巨生醫表示，在動物試驗中，已經成功驗證MPB-2043可以在小鼠的淋巴結中確認癌細胞轉移的影像，由於MPB-2043與MPB-1523同為奈米微粒技術，因此相關臨床一期的試驗數據可以共用，目前正在準備臨床醫師發起的臨床試驗(IIT)，為之後的臨床二期試驗做準備。

王先知表示，巨生醫目前的研發進度均已如期完成，營運將專注目標為：(1)推動新藥MPB-1523肝癌顯影劑的臨床三期試驗，力拼今年底完成與美國FDA臨床二期試驗結束的諮詢會議 (end-of-phase 2 meeting)；(2)與美國FDA討論MPB-1523臨床三期試驗的規劃，預計明年第二季啟動臨床三期試驗；(3)積極進行MPB-1734抗癌藥物新劑型新藥臨床一期的收案；(4)完成細胞治療產品的專利佈局；(5)推進MPB-2043的IIT試驗。

針對授權案，巨生醫表示，該中國藥廠已完成盡職調查，相關授權條件已通過對方公司審查，由於目前尚在議定授權合約內容，簽約合作對象、合約價金總金額等訊息，將待合約正式簽訂後另行公告。