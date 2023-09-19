台商鮭魚返鄉 呷哺呷哺未來將引入複合式經營

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由台商賀光啟創建，全球擁有千家分店的超高CP值精緻小火鍋品牌「呷哺呷哺」，因看好台灣餐飲市場，今年3月鮭魚返鄉，如今二店更插旗信義區ATT 4 FUN。未來，呷哺呷哺將繼續積極在台展店，並引入複合式餐廳。

呷哺呷哺今年已插旗台北市中山區與信義區，據了解，計畫年內將以北部為重點，目標再拓展3家餐廳。其中一家將引進旗下輕奢聚會品牌「湊湊」，並在台嘗試複合經營模式，包括「火鍋＋KTV」、「火鍋＋小酒館」，期盼讓消費者有耳目一新的體驗。

至於未來，呷哺呷哺仍會持續於商場內布點。據了解，由於呷哺呷哺在海外市場與百貨集團多有合作，也善於結合商場的豐富資源來拓展客群，儘管如此的成本較高，但衝高翻桌率、走精緻路線，都是呷哺呷哺在海外市場的利基。

今年3月，呷哺呷哺台灣首店於新光三越台北南西店開幕，目標客群為女性。經過幾個月的經營，該店消費者以25至35歲年輕女性，及45歲以上女性為主，也吸引許多日韓遊客前往用餐。此外，該店顧客多是藉由口碑而來的目的性消費，因此黏著率很高。

開發火鍋湯底是呷哺呷哺的強項，研發總監趙曉翌介紹，火鍋業在兩岸都處於非常競爭的環境，要讓顧客感受到差異化並不容易。他開發火鍋鍋底時，會特別注重前味、中味和後味，開發約兩個月期間，也要不斷測試創意的元素、讓鍋底加分。

趙曉翌也提及，兩岸三地火鍋口味大致分為南北東西四種特色，但共通點就是「辣」。他說，「辣」之所以受到歡迎，是因為會讓人越吃越上癮，因此，在研發鍋底時，甜、辣的元素非常重要。

位於ATT 4 FUN的第二家呷哺呷哺分店有幾大亮點，第一是高CP值的自助吧，深獲好評的絕配冰Q粉以自助吧形式呈現；第二，6款獨家鍋底可任選，皆由集團研發主廚費時半年開發；第三，結合小火鍋和手搖飲兩大國民美食，兩個願望一次滿足。