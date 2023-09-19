20年公債得標利率降至1.388％ 銀行主管直言：台債利率一灘死水

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中央銀行19日代財政部標售250億元20年期公債，最高得標利率1.388％，創去年3月同天期以來新低，並較上期（今年3月）標售的利率1.419％下降31個基點（1基點是0.01百分點）。銀行主管表示，逐步反映央行升息暫停，市場預期利率長期逐步下滑，20年新券利率下滑，反映業者認為央行已無繼續升息空間。

根據央行公布20年期公債標售結果，僅吸引471.5億元資金進場搶標，投標倍數回升至1.89倍，但仍低於長期平均2倍的水準。本期以銀行業取得59.2％或148億元最多，其次證券業拿到12％或30億元，保險業有28％或72億元，票券業依然掛零。

銀行主管表示，現在市場預期美國 升息進入尾聲，而台灣央行則是更早進入升息終點，整體參與台債市場的業者都認為，央行已沒有繼續升息的條件跟機率，20年新券利率持續下行。

銀行主管直言，台債籌碼還是太小，以本期20年期公債來看，額度僅250億元，但市場有多家壽險、行庫進去，「僧多粥少、一下就分完」，導致業者很難標，只能先抓額度，相對來看就利率就管不著了。

銀行主管表示，「市場的確不是很認同目前20年券利率」，畢竟在資金配置的角度，買美債即使扣掉資金成本，獲利空間仍大於台債；但受限就整體可配置的台幣資產真的不多，業者不得不拿低利率，也要進場投標。該主管也說，「低利率太久，很容易造成錯誤資產配置」。

對於後續利率展望，銀行主管直說，「目前台債就是一灘死水！」，美國明年是否降息有變數，且市場也不認為明年台灣會降息，若一直不降息，短券利率下不去，而長券也同樣不太可能壓下來，今年20年新券標完後，利率先「釘」在當前水準不動。

而第四季標售10年期及30年期新券，預料後續利率平穩，30年期利率預料在1.5％～1.55％區間、10年期利率約1.2％～1.25％區間，上下沒有太大波動空間。