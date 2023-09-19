接軌IFRS永續揭露準則 證交所首推問答集

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為掌握外界意見俾政策推動，主管機關責成證交所及櫃買中心透過問卷調查廣泛蒐集上市公司150家及上櫃公司88家意見。經第二分組會議充分討論及研議後完成首版問答集，於18日將問答集揭示於「接軌IFRS永續揭露準則專區」。

金管會今年8月17日發布「我國接軌IFRS永續揭露準則藍圖」，並成立「推動我國接軌IFRS永續揭露準則」專案小組，下設四個分組，分別由證期局、證交所、會計研究發展基金會及櫃買中心擔任召集人。

證交所表示，首波IFRS永續揭露準則問答集共計9題，內容包含年報提前揭露時點困難、多角化企業適用行業分類、溫室氣體盤查標準不一、氣候相關資訊揭露及情境分析、永續報告書與年報資訊重複、永續資訊確信量能不足等議題。

接軌IFRS永續揭露準則專區，網址為：（https：／／isds.tpex.org.tw）。證交所表示，未來將持續蒐集各界之疑義，更新問答集內容，以利上市櫃公司順利接軌IFRS永續揭露準則。

為落實主管機關推動IFRS永續揭露準則，協助解決企業接軌痛點，證交所擔任「第二分組：IFRS永續揭露準則之導入」召集人，工作任務為蒐集及分析接軌IFRS永續揭露準則之問題及影響、協助企業解決適用準則之問題、製作實務範例及指引、製作導入計畫參考範例並控管企業導入時程等，期望透過工作小組的努力，達成協助企業順利與國際接軌的任務。