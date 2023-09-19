擴大碳纖耕耘 台塑、南寶加速質量升級

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著眼輕量化、碳中和等趨勢活絡開展，台塑（1301）、南寶（4766）加速碳纖應用質量升級，擴大綠色經濟耕耘。台塑近年碳纖維營運策略增加獲利較佳之高值化產品銷售比例，減少銷售48K大絲束碳纖；為強化競爭力，提升產品附加價值，高雄仁武碳纖A列年產1600噸擴建工程，預計2025年上半年完工。

南寶台灣碳纖複材定位小量試產研發中心，聚焦熱固型、熱可塑型及熱塑型碳纖維板材銷售，及自行車坐墊、碳纖維安全帽等應用，也出貨至醫療用X光機、遊艇及品牌鞋墊等利基領域；大陸南寶新材料（淮安）則專注碳纖維製品加工和後端應用，雙軌推進。

經濟解封，天然氣、氫氣用壓力容器等一般產業用碳纖維需求擴大，加上航空器用需求復甦，高階自行車、球拍及高爾夫球桿等運動器材對碳纖需求維持穩定，催化綠能、輕量化、電動車應用趨勢活絡開展。GWEC預計，碳纖維2026至2031年以13.9％年複合成長率快速成長。

台塑碳纖維年產8750噸，另與上緯（3708）合資設立新廠，以熱塑型碳纖材料、碳纖風電材料及輕量化車用碳纖材料為主要產品。著眼高值化升級部署，除啟動擴建仁武碳纖廠，台塑進行乾噴模數加強型及乾噴中模數碳纖、高階熱塑碳纖複材等前瞻性產品或製程技術之研發並商業化，在提高下游產品附加價值獲得良好成效。

南寶併購大陸常熟裕博高分子材料公司，取得裕博70％股權，以切入大陸碳纖維用樹脂市場。裕博生產環氧樹脂，主為碳纖維複合材料相關應用，毛利率約25％～30％，主應用於運動器材、工業阻燃、氫氣瓶纏繞及電子材料四大領域，客戶在華北及華南；期待透過併購，開發氫氣瓶、船用等輕量化應用，擴大推動碳纖維業務發展。