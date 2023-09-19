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中秋國慶連假這3處風景區恐擠爆 公路局建議這麼做

  • 中時即時 曾雪蒨
中秋與國慶連假將屆，公路局提供南投縣清境農場等觀光熱區替代道路與資訊提供旅客行程規畫參考。清境農場提供
中秋與國慶連假將屆，公路局提供南投縣清境農場等觀光熱區替代道路與資訊提供旅客行程規畫參考。清境農場提供

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下周就是中秋連假，南投縣日月潭、清境與合歡山將湧入大批遊客，為避免民眾因車流量大飽受塞車之苦，公路局南投分局特別提供替代道路避開車潮，也建議最好在上午10點前抵達日月潭，別讓塞車影響旅遊好心情。

一年一度的中秋節3天連假與國慶日4天連假將自下周起接連登場，有鑑於每年連續假期，南投縣仁愛鄉清境農場、合歡山風景區，以及魚池鄉日月潭風景區，都會吸引大批旅客前往觀光遊憩，為避免因車流量大，飽受塞車之苦，公路局中區養護段特別提供建議遊憩與過夜入住時間，以及避免塞車的替代道路，作為旅客行前規劃路線參考。

公路局中區養護工程分局依以往交通統計情資顯示，預估台14甲線清境、合歡山路段在連假期間將有較多遊客前往，連假期間每日7時至下午3時易發生車多壅塞狀況，用路人如當天往來清境風景區遊憩，建議提前於早上7點以前抵達，避開車潮；另過夜入住旅宿者，可於下午3時以後進入，以避開塞車時段。

另日月潭風景區連假期間周邊道路台21線每日上午10時至下午2時容易發生壅塞狀況，建議當日往返遊客建議可提前於早上10點以前抵達，車潮；過夜入住旅宿者可於下午3時以後進入日月潭風景區，以避開塞車時段。

此外，由台21線埔里往前往日月潭部分民眾，因日月潭水社路段車流多時易回堵，建議民眾可於台21線九龍路口左轉台21甲線往伊達邵方向環潭遊憩避開車潮。

公路局並提醒要前往清境及合歡山民眾，因近期前往登山遊客較多，合歡山等遊客中心停車空間有限，建議民眾上山前務必先查詢路況，並加強高山保暖與評估自身狀況，且切勿隨意違規停車與疲勞駕駛，避免遭開罰單或發生事故掃興又危險。

公路局呼籲，用路人行經上述旅遊熱區路段可隨時注意路側資訊可變標誌，該局轄管交控中心將隨時發布交通狀況訊息並提供行車建議。另相關疏運措施、即時路況可至交通局網站（https://www.thb.gov.tw）、省道即時交通資訊網（https://168.thb.gov.tw）、幸福公路App或撥打用路人服務專線0800-231-035洽詢。

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