Q4選股2關鍵看籌碼動向 航運股宜短打 8檔大有可為

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超級央行周暖身，美股凝神以待，費半是否重返半年線攸關9月下旬台股季底作帳行情；分析師指出，台股漲勢看撐不看壓，多頭展開波段攻勢訊號即將出現，在操作上，關注「低基期+具利基」的趨勢題材股，其中以消費性電子為大宗的IC設計族群在Q4大有可為，個股上，可留意和資通訊相關4大族群，其中有8檔可作為選股重心。

摩爾投顧分析師江國中指出，美股方面，主要央行利率決議出爐前，市場觀望氣氛反映在股市下，美股昨（19）日四大指數狹幅震盪坐收，費半能否迅速站回半年線，攸關9月下旬季底作帳行情；台股方面，雖季線下彎助跌，但「漲勢看撐不看壓」，目前下檔有月線和半年線支撐，16673點、16646點、16509點、16403點都是強撐，只要不破，就沒空頭。

江國中預期，9日之後季線會有一次扣低加翻揚助漲的機會；按照5月15337點築底成功後的模式，主力很可能會在此時做價上攻，屆時可期待一根跳空紅K棒；此外，配合「日線MACD紅柱+快線」等於同步翻正，同樣一根紅K就會增強多頭強度；一旦「季線 + MACD」成立，就是台股多頭展開波段攻式的訊號。

展望後市，江國中研判，OTC將隨著季底作帳接近，投信擴大買超增加持股部位下，市場資金將持續進駐「低位階 + 中小型股」；他建議，可關注在很多前3季股價沒漲的族群，尤其是消費性電子為大宗的IC設計族群，配合景氣谷底已過，也進入復甦軌道，Q4將大有可為。

選股上，江國中預期，復甦的航運類股如裕民、新興、長榮、陽明建議短打為宜；此外，股價處在相對低基期的ABF載板三雄欣興、南電、景碩；18日提到記憶體的愛普、鈺創；手機零組件的大立光；網通的星通、聯鈞等將是選股重心。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。