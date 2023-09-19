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00919規模突破400億元 衝台股高息ETF第四大

ETF示意圖。圖／Freepik
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台股ETF人氣沸騰，規模成長迅速，其中更以高息ETF最受投資人青睞，挾帶的連續兩季配出10％以上的高年化配息率的實力，股票代號00919群益台灣精選高息ETF規模也在9月19日突破400億大關，來到402.86億，成為14檔台股高息ETF第4大，更是53檔台股ETF中第7大。

據統計，00919規模今年來成長1958.72％，此外，00919在去年底受益人僅16925位受益人，最新統計數據人數已來到182517人，今年來成長978.39％，顯示出能穩定配高息的台股ETF，更是深受投資人喜愛。

群益投信表示，投資台股要能抵禦金融市場的波動度，配置中不可或缺的即是台股ETF，特別是具備高息的台股ETF，其有息的保護，投資價值將明顯優於一般資產，是投資人穩健投資的好選擇。

不過，市面上高息ETF產品多元，投資人選擇時更須留意各檔ETF的投組差異，挑對產業投資，才可獲得真高息，甚至是兼顧成長性，投資人也可進一步依照不同理財目的需求以及配息時間搭配做選擇。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，台股高股息ETF越來越受投資人青睞，被投資人認定為以存股為目的，參與台股行情的極佳工具。攤開台股歷史，正報酬的年度遠勝負報酬，亦即台股長期呈現多頭趨勢，高息股的誘因除了穩定領息之外，跟漲抗跌的特性也是重點之一，從存股的角度來看，大盤波段低點反而是好時機。

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