證交所製作多語言版本證券知識短片 向新住民宣導

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為擴大推廣金融教育，證交所將多則證券知識宣導短片，製作越南語、印尼語及英語等3種語言版本，並首開先例於9月17日在臺中東協廣場，向在臺新住民宣導投資理財觀念。

內容包括介紹我國證券市場特性及注意投資風險，除說明投資前須先做功課、了解市場特性及相關風險，並提醒防範投資詐騙。

為對不同語言族群有效推廣證券知識，證交所特別先擇定「開戶交易篇」、「定期定額投資股票及ETF篇」及「投資風險停看聽篇」等動畫宣導短片，分別製作成越南語、印尼語及英語等3種語言版本。

證交所期能讓不同族群了解如何在我國開立證券交易帳戶進行股票交易，知道什麼是定期定額投資股票與ETF，及如何防範金融投資詐騙和建立正確投資觀念。

此次宣導活動參與民眾逾百人，大都是來自越南的新住民或來臺工作的外籍移工，也有部分來自東南亞其他國家的民眾共同參與。現場播放證交所製作的越南語動畫宣導短片，並以寓教於樂方式，提供有獎問答和民眾互動，現場民眾答題踴躍。

此次合作辦理宣導活動之新住民機構特別表示，感謝證交所製作優質外語宣導短片，讓在臺外籍朋友們能夠了解不要貪圖高報酬，不隨便把錢交給他人代為投資，及如何在臺灣開戶進行投資理財。

活動後，3則越南語短片將於臺中東協廣場大樓定期播放，向新住民宣導正確投資理財觀念。

證交所提醒投資大眾，投資有賺有賠，民眾在投資前，應先行了解市場規則、商品特性與風險評估，考量自身財務能力及投資標的，再選擇自己適合的投資工具，並隨時注意國內市場變化及全球產業趨勢與波動，讓資金分批、分散進入市場，有效降低投資風險，才是正確的投資理財之道。