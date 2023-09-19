再下一城！太子建設取得大里區商場開發BOT案 規劃打造「太子置地廣場」

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統一（1216）企業集團布局台中商場再下一城！子公司太子（2511）建設旗下太子實業，繼今年4月取得台中市崇德路「市31」BOT開發案、規劃打造「太子置地廣場」後，今（19）日宣布再取得大里區市七及廣二用地合併開發BOT案，成為最優申請人，預計投資約5.6億元，在大里區打造現代化新型商場結合共融遊戲場，預期將充實大里區零售購物、停車服務及公園休憩多元機能，帶動地方經濟，活絡區域發展。

台中市政府經發局表示，此案位於德芳路二段與永隆路交叉口、大里環保公園西側，為大里二期重劃交通重要樞紐，周圍緊鄰仁愛醫院及中興商圈，商業機能成熟，大里區人口持續成長突破20萬人，已躍升為台中人口第三大行政區，為提供民眾優質消費環境，使公共設施用地發揮最大效益，此案採合併開發，以BOT模式結合多目標使用。

經發局表示，太子實業規劃興建地下3層至地上5層的「太子置地廣場-大里館」，以「大里之森」為商場設計理念，引入統一企業旗下資源與知名服飾餐飲品牌；另配合「台中美樂地計畫」設置無障礙樂齡共融遊戲場，利用開放性綠化空間，串聯鄰地的大里環保公園舉辦環保文創市集、鄰里音樂會或公益活動等，打造一座與社區共融、綠意盎然複合式生活商場。

另依申請須知規定，此案建物須取得智慧建築標章及綠建築標章，以符合台中市永續發展及低碳城市目標，且太子實業更承諾營運期間聘僱員額優先保障市民50％，也提升台中市就業機會。

經發局強調，此案依促參法歷經資格審查、甄審會綜合評審等程序，後續將進行議約及簽約，特許年期內，市府預計可收取開發權利金200萬元、固定權利金2000萬元及變動權利金約3.1億元挹注市庫，並提供200個以上就業機會。未來也將持續釋出優質標的案件，吸引更多企業加入台中市政府的行列，合作推動BOT開發案，共創公私協力新典範。