《金融股》玉山銀主辦 中鴻60億元永續連結聯貸簽約

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【時報記者任珮云台北報導】玉山金（2884）旗下玉山銀行統籌主辦中鋼集團重要成員中鴻鋼鐵5年期、新臺幣60億元聯貸案，於今(19)日舉行簽約儀式，由玉山銀行黃男州董事長代表聯貸銀行團與中鴻鋼鐵曾貴松董事長共同完成簽約。

本次聯貸案資金用途為充實中期營運週轉金，由玉山銀行擔任統籌主辦暨管理銀行並有多家金融同業共襄盛舉，在一銀、土銀、元大、兆豐、合庫、華銀、彰銀及臺銀踴躍參與下，超額認購比率達150%，最終以新臺幣60億元結案，顯見金融機構對於中鴻鋼鐵營運及未來發展給予高度肯定。此外，本案也將ESG永續指標連結授信條件，玉山將在貸款期間持續檢視公司的各項永續發展策略目標，並依達成情形提供優惠利率減碼，鼓勵公司落實永續作為。

中鴻鋼鐵成立於1983年並於2000年成為中鋼集團一員，以「堅持正派經營，努力打造成為一個持續發展、值得信賴、樂於交往的鋼鐵公司」為願景，成立40年來，歷經多次景氣循環仍經營穩健，追求績效成長同時兼顧實踐永續發展。近年透過提高公用設備系統使用效率、開發屋頂光電及導入綠電等政策，致力達成節能與碳排減量相關目標，並於2022年獲TCSA台灣企業永續獎「永續報告獎金獎」等肯定。

玉山積極將永續理念與金融產品結合，透過永續連結貸款及綠色授信方式，協助企業投入再生能源、綠建築、節能設備等永續轉型。上半年永續連結貸款(ESG Linked loan)餘額年成長超過80%，整體永續授信餘額佔整體法金放款逾35%。此外，玉山主辦再生能源聯貸案榮獲《The Asset》「年度最佳再生能源資產融資獎」肯定。