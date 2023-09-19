台北福華點心坊主廚巫政翰化身甜點魔術師打造德式風情下午茶

台北福華大飯店的七賢吧自7月推出了令人陶醉的「仲夏果漾英式雙人下午茶」，即將於10月1日再次帶來令人期待的下午茶體驗。這次以歐洲國家為設計靈感，由臺北福華點心坊的主廚巫政翰親自操刀，創造出一場別開生面的下午茶套餐，名為「微甜午後，德式風情」，將德國元素娓娓道來，帶來一場獨具品味和創意的午後盛宴。

這場「微甜午後，德式風情」下午茶套餐的主創者巫政翰主廚在甜點製作領域已有二十多年的經驗，他以獨到的觀察力和豐富的專業知識，將生活中的靈感融入多變的創意甜點之中。巫主廚表示，此次以「德國」為主題的下午茶套餐主要圍繞著「巧克力」、「櫻桃」和「酒香」這三大味覺元素展開，共有10種不同口味的午茶點心。 此外，下午茶套餐中甜點和鹹點的顏色搭配巧妙呼應德國國旗的黑、紅、黃，如巧克力的「優雅黑」、櫻桃或雪藏乳霜杯上刷色巧克力的「一抹紅」，以及招牌司康的「金黃色」等等。巫主廚不僅在甜點製作上施展獨特創意，還注重視覺呈現，提升品嘗甜品的視覺和味覺享受。

在「微甜午後，德式風情」的甜点和鹹點口味設計上，巫主廚充分發揮了創意，重新演繹了經典的德國蛋糕，比如「年輪酸樱桃蛋糕」，將源自德國的年輪蛋糕與樱桃奶霜相融合，創造出濕潤而充滿果香的甜蜜口感。而靈感來源於經典的古格霍夫蛋糕的「古格霍夫蛋糕」，巫主廚將其打破原本皇冠造型的外觀，制成了小巧可愛的一口巧克力方磚，咬下去首先品味到外層的巧克力脆片，然後是中層的巧克力蛋糕包裹着巧克力甘那許，味蕾中充满了層次感。喜歡蘋果派的人也不能錯過「蘋果風韻德式塔」！巫主廚將傳統的蘋果派分子料理化，將蘋果派中的蘋果泥和肉桂香氣拆解成蘋果丁，加入萊姆酒葡萄作為内餡，點綴上肉桂糖片，再以巧克力塔皮作為容器，呈現出柔和的甜美滋味，令人回味不已。

除了甜點，鹹點的表现也令人印象深刻。5款精致的鹹點運用了德國傳統餅干和香腸等元素，將下午茶套餐的概念更加聚焦在德國主題上。每一道手工小點都展現了台北福華大飯店獨特的精緻服務，引領着每位賓客度過充滿德式風情的微醺甜蜜午后。「微甜午後，德式風情」下午茶套餐將於10月1日起至12月30日止，在七賢吧的下午茶時段（14:00~17:00）供應，每套售價1,580元+10%，歡迎提前預約。