中央開徵空屋稅？ 財部指囤房稅2.0已夠用

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時代力量黨團表示將提出由中央統一徵收的「全國空屋特別稅」，財政部表示，擬於立法院本會期推動的房屋稅條例修法（囤房稅2.0）已具有空屋稅精神，沒有另外再訂定空屋稅的必要。

但財政部也強調，立委有提案權，尊重立委的提案，希望可以併案審查，但還是要尊重召委的排審。

財政部提出的房屋稅條例修正已於18日結束預告，包括採行全國歸戶，囤房者法定稅率由原本的1.5％至3.6％，調高為2％到4.8％，且地方政府均應按房屋所有人全國持有戶數訂定差別稅率，採全數累進課徵。

據了解，財政部近日正在整理草案，20日即可望呈送行政院，並於21日行政院院會討論。

時代力量黨團則是在19日提出「全國空屋特別稅」，主要是採全國歸戶、累進加成的稅額計算方式，對空置房屋額外課徵房屋空置稅，促使大量空屋進入買賣或出租市場，並解決地方政府恐消極不配合調整房屋稅的問題。

對此，財政部表示，房屋稅差別稅率2.0方案已針對持有多戶且未作有效使用者，調高其非自住住家用房屋法定稅率，並要求各地方政府都必須在該範圍內按房屋所有人全國持有戶數訂定差別稅率，採全數累進課徵。

財政部認為，相關辦法下，持有空置且未作有效使用房屋的多屋族將負擔較高房屋稅負，實質上已具有空屋稅精神，應無另外再訂定空屋稅的必要；且時代力量提出由中央統一徵收空屋稅，實務上也必須考量國稅局課徵能量。

財政部也針對為何不由中央立法開徵囤房特別稅指出，各縣市經濟交通發展不一，授權地方政府因地制宜，按納稅義務人持有房屋全國總戶數訂定差別稅率，可克服中央不易訂定全國統一標準及城鄉差距的問題，也較中央立法開徵囤房特別稅更符合現階段需要。