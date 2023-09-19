金管會再鬆綁創新板、戰略新板 今年拚20家掛牌

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助攻新創公司發展，金管會再鬆綁。證期局副局長黃厚銘19日宣布，「臺灣創新板」與「戰略新板」二年來已各有6家、28家掛牌，為加速發展，再做五大開放，包括創新板掛牌條件拿掉資本額1億的限制、合格投資人門檻放寬，並開放信用交易，戰略新板則是併入興櫃市場，明年上路。

金管會指出，今年創新板、戰略新板目標各十家新送件，現創新板已有4家、戰略新板有11家送件，金管會認為，通常下半年送件家數會較多，今年20家可望達標。

黃厚銘指出，為扶植創新企業發展，自2021年7月20日開板迄今年9月18日已協助34家創新企業完成「臺灣創新板（六家）」及「戰略新板（28家）」掛牌，其中，創新板六家IPO募資金額達新台幣34.79億元（截至今年八月底），目前沒有違約交割情形。

黃厚銘表示，「創新板」、「戰略新板」今年新送件目標都是十家，截至9月19日止，創新板已送件4家（3家通過交易所審查，1家審查中，4家皆還未掛牌）、戰略新板已送件11家（1家將在9月26日登錄掛牌、10家已登錄）。

此次創新板的鬆綁項目有五項，一是掛牌條件刪除「資本額達1億元以上」，聚焦以市值為核心的新創經濟實質。

黃厚銘解釋，雖然拿掉資本額限制，但「市值」的三道門檻仍在。包括：一、市值達十億元以上、營收要符合一定標準；二、營收不達標準但市值有20億元的「生技醫療公司」；三、市值達40億元以上，營運資金符一定標準。

二是放寬合格投資人資格，法人交易經驗由二年減為一年；自然人財力證明由500萬元降為200萬元、平均所得由150萬元降為100萬元。

黃厚銘指出，投資人資格條件放寬，參與投資人開戶數會增加，交易流動性就會提升，就過去經驗來看，去年8月11日將自然人資格限制中的財力證明一千萬降至五百萬後，合格投資人從去年7月底的9萬7251戶增至23萬1635戶這次再把門檻降低，相信有助開戶、提高交易量與流動性。

三是參照一般上市櫃IPO承銷制度調整創新板承銷方式，承銷價格計算連結興櫃基準價由九成調降為七成；並適度提高對外公開銷售比例由至少三％提高為五％；另為有效發揮價格發現功能，採首五日無漲跌幅。

四是轉列一般上市板時，為提升一般投資人參與認購機會，要求公司對外公開銷售比例應至少3％額度，並採80％競拍及20％申購對外公開銷售。

五是證交所建議開放將「創新板股票」納入信用交易、借券及款項借貸等標的範圍的交易面措施，金管會及周邊單位將配合修正相關法令規章，預計自明年度起實施。

在戰略新板部分，黃厚銘指出，考量過去運作成效與國際趨勢，目前規劃整併興櫃市場一般板及戰略新板，並開放整體興櫃市場得採簡易公開發行機制，使公司得提早進入興櫃資本市場籌資發展。金管會及周邊單位正研修相關法令規章，預計自明年度起實施。