雍大生技打造AI智能健康站 健康養生保健從糖管理出發

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

雍大生技於2023年9月16日於台北君悅酒店舉辦『首創AI精準智能健康駭客』發表會，並邀請糖尿病專家洪岱璣醫師發表醣質健康管理及慢糖飲新品發表，亦將透過自身降低糖化血色素的心路歷程。

第二位專家是郭素君博士(君君老師)，將多年在台灣推廣飲食創造排毒的奇蹟與來賓分享，且近年也在中國醫院共同合作為癌症病患量身打造健康處方簽，亦希望能為『雍大AI智能健康站』將多年臨床的健康管理排毒經驗為消費者的健康提供更完整的建議及服務。最後邀請戴念國骨科診所創辦人亦是國內再生醫學權威的戴念國醫師跟大家分享從傳統醫學、自然醫學到目前最熱門的再生醫學新趨勢，如何透過專業的AI精準智能健康管理的系統，加上專業的健康管理師給予健康管理的新選擇。

大健康時代的來臨，從傳統醫學、自然醫學到當紅火熱的再生醫學，未來的產業發展三大趨勢。

一是產品型態的多元化，傳統的健康產業僅是提供給病患診療、護理服務的院所，而大健康的產業不僅於此，從健檢規格提升到精準AI智能檢測，即時監控設備到非侵入式輔助療程的整合。

二是新興產業型態的變化、養老、保健和抗老化和中高端醫療器械等代表未來發展的新興產業。

三是新一代大數據科技技術推動國內大健康產業快速轉型發展。

雍大AI智能健康站 健康養生保養發表會。圖／雍大生技

雍大生技執行長王鼎琪表示，她自己是美國自然醫學醫師也是腦身心靈健康的推廣者，這些年跑過40幾個國家，也接觸過各式各樣頂尖的醫學設備及專家經驗，這次結合了業界醣管理專家洪岱璣醫師、飲食排毒專家郭素君博士(君君老師)及再生醫學權威戴念國醫師，進而規劃了『雍大AI智能健康站』，希望透過專業健康管理師的專業知識及健康能量管理的高科技檢測及光波能量體驗的健康管理課程做到精準健康醫療管理，也更了解自己的健康狀態。

雍大生物科技母體產業從傳統寵物市場跨足生物科技產業，董事長鄒嵩棣表示：他看中的就是台灣以生醫研發技術與ICT優勢(ICT , Information and Communication Technology)，希望透過產業跨域合作發展全球市場，拓展生技產業新版圖，雍大生技將秉持著以「樸實」、「誠信」、「永續」的經營理念經營企業，致力天然、非侵入式生物科技和量子科技研發，推動健康預防醫學理念，為抗老化預防醫學的趨勢發展而努力。