油價強彈 和益、和桐、國化旗下化工原料行情營運加溫

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油價強彈，不僅塑化行情增溫攀揚，和益(1709)、和桐(1714)、國化(1713)旗下化工原料行情也跟進升溫，增添營運利多題材，股價逆勢抗跌。

和桐近年除持續檢視大陸各廠區布局績效，轉投資事業也展開淘汰修正；第二季淨利年增154.39％，EPS0.17元；上半年獲利3.13億元，EEPS0.31元，年成長29.17％。

和桐旗下化學品包括LAB、LAS／AES（醇醚磺酸鹽）等；其中，3套LAB設備年產能約35萬，積極朝高值、利基應用目標推進。子公司中華全球石油參與辦理增資古雷投資計畫案，投資金額492.2萬美元（約台幣1.4億元），正式歸隊大陸古雷石化投資。

和益為台灣最主要的烷基苯供應商，下游為清潔用品製造商。烷基苯年產12.5萬噸，下游為清潔用品製造商；壬酚台灣產能2.5萬噸，與長春合資的大陸江蘇壬酚廠年產4萬噸；氫化石油樹脂產能2.4萬噸。

和益大陸合資廠長春和益主要市場移至美國、歐洲市場增加市占率，並另開拓其他新市場。伴隨化工本業產業供需走堅，搭配綠能、環保等轉投資事業推展，上半年EEPS0.46元；8月營收月增35.13％，年減2.4％。

國化除專注本業、活化資產及強化轉投資管理經營，追求成長與獲利外，仍持續關心環保、節能省碳，持續朝綠色化工企業邁進。8月營收0.44億元，月增29.41％。

國化高雄廠舊址土地約5034.79坪，隨高雄市政府推動「橋頭科學園區」、「亞洲新灣區」建設及「205兵工廠」之遷移計畫，已成為5G AIot新創園區的核心地段。因高雄市政府都發局和都市計畫單位，有意提高住宅面積使用比率，由20％拉高到30％，資產活化題材看俏。