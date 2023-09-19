前往主要內容
工商時報LOGO

曾因防疫險請辭 林榮泰接任新光金保代總經理

新光金19日發布重訊，由前新安東京海上產險總經理林榮泰接任新光金保代總經理。圖／本報資料照片
新光金19日發布重訊，由前新安東京海上產險總經理林榮泰接任新光金保代總經理。圖／本報資料照片

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

新光金今（19日）發布重訊，由前新安東京海上產險總經理林榮泰接任新光金保代總經理，並於10月2日生效。林榮泰6月時因防疫險理賠風暴，要負起經營責任，因此選擇從新安東京海上產險請辭。

林榮泰是美國精算學會初級精算師，並具中華民國精算學會產險正會員資格，至今在產險業服務超過20年，2020年升任新安東京海上產險總經理，後來產險業發生防疫險理賠風暴，在防疫險理賠告一段落後，6月林榮泰為了負起經營責任，「在經營危機上已完成階段性任務」，決定請辭以示對經營負責，如今確定將轉戰新光金保代總經理。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 現在撿00713、00919好嗎？網路股神曝2時機更佳

  2. 9／19盤前》先進封裝引進玻璃基板 3檔PCB有戲

  3. 國家隊雙作多護盤 點燃大選行情 5類股人氣爆棚

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。