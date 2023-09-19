曾因防疫險請辭 林榮泰接任新光金保代總經理

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

新光金今（19日）發布重訊，由前新安東京海上產險總經理林榮泰接任新光金保代總經理，並於10月2日生效。林榮泰6月時因防疫險理賠風暴，要負起經營責任，因此選擇從新安東京海上產險請辭。

林榮泰是美國精算學會初級精算師，並具中華民國精算學會產險正會員資格，至今在產險業服務超過20年，2020年升任新安東京海上產險總經理，後來產險業發生防疫險理賠風暴，在防疫險理賠告一段落後，6月林榮泰為了負起經營責任，「在經營危機上已完成階段性任務」，決定請辭以示對經營負責，如今確定將轉戰新光金保代總經理。