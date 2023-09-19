姜太公世界道場 攜手北科大發表全球弘道科技系統

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「姜太公祝壽大典暨第一屆姜太公世界道家論壇」近期於文化大學登場。為爭取宗教界支持，各政黨陣營均率祝壽代表團出席，場面盛大隆重。道場主席羅世新也致贈各陣營姜太公神獸飛天四不像，祝福高票當選，並與文大校長王子奇、臺北科技大學教授鍾建屏依循道教傳統儀軌點亮七星燈，祈求台灣國泰民安，兩岸和諧。

羅世新指出，姜太公道場在陽明山弘道十年來，以道濟眾生為使命，受到海內外的信眾支持和肯定，道場與文化大學舉辦世界道家論壇，邀請國內外專家學者，就是要弘揚正統道家思想，發揮宗教安定人心的力量。

為促進中華道家思想全球化的發展，姜太公道場特地與臺北科技大學資訊與財金管理系教授鍾建屏技術團隊共同攜手合作，結合荔枝智慧公司開發出「數位線上弘道系統-姜太公世界道場」，希望立足台灣放眼世界，把姜太公的道家精神傳遞到世界不同的角落。除了可讓信眾能手機介面隨時網路報名來點燈 ，更有11種光明燈可以選擇，滿足信眾在不同時間不同願望的心靈需求。此外，更運用手機上App各種支付方式支持道埸，並推直播最新活動資訊分享相關道家文化內容。

在金流支付運作上，上海商業儲蓄銀行協同新創英特拉金融科技公司共同提供本系統便捷又安全支付平台來串接海內外支付工具，提供信眾最親切、便捷的多元金融服務。本系統提供簡單便捷30秒內點燈支付，不用現場排隊也不用，不用跑去便利商店付款，不用網路賬號轉賬。另外，也結合臺北科技大學設計系教授韓秉軒團隊製作的360度道場實境導覽影片，讓信眾透過手機即可身歷其境，讓世界的每位信眾彷彿親臨於道場的法會及數位廟宇之中，體會姜太公道家的文化精髓，這將是文化產業的台灣之光。