智慧節能圖書館現身台中 上楓圖書館升級淨零示範場域

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推動能源轉型、打造智慧節能生活！台中市政府攜手「上楓圖書館」一同打造全國首座兼具「節能、儲能、創能」智慧節能圖書館。經發局今(19)日在上楓圖書館舉辦「節能永續在台中，智慧電網佔上『楓』」節電成果發表活動，啟用示範場域，並發表去年到今年節電輔導計畫的亮眼成果，計畫總年節電量高達500萬度，相當可多供1300戶家庭年用電，年減碳量高達2400公噸！

經發局主秘倪世齡表示，台中致力推動淨零轉型，最好的方式就是讓市民共同參與，圖書館為最貼近民眾生活的場域。上楓圖書館為首座以環境教育為主題的市立圖書館，曾獲國內「建築園冶獎」、108年國家卓越建設獎最佳規劃設計類「卓越獎」、2023美國繆思設計大獎「銀獎」肯定，再透過此計畫建置能源管理系統、儲能系統、太陽光電等微電網系統，不僅提高自主管理用電彈性、維持館內電力供需平衡，更有效率的智慧用電，預估年節電量可達8萬度，使其成為兼具智慧節能、環境友善的智能微電網示範圖書館，盼透過打造智慧節能場域，落實能源轉型，有效帶動市民的能源教育及台中市永續發展。

經發局說明，近年積極推動淨零節能成果顯著，透過「台中市商場低碳認證」，鼓勵一定規模的商場率先落實節能減碳，提升各商場減碳意識，第2屆通過商場低碳認證的企業，包括秀泰廣場站前及文心店、家樂福西屯店、遠百水湳店、遠百豐原店、遠百復興二店、經典國際等7家商場，共同展現減碳執行績效，帶動更多商場加入淨零行列。

另中市府提供產業節電輔導，由專家學者進場輔導診斷，透過企業用電觀察，實施節能健檢，對設備能源耗用及運轉效率進行檢測評估，協助昇拓冶金、宏全國際導入能源技術服務(ESCO)、設備汰換結合能管系統，設備汰換總額超過2000多萬元，節電量達450萬度，讓「淨零」成為台中市產業的新機會。

經發局指出，為引導市民落實節能減碳，今年特別辦理「台中購節電活動」，鼓勵民眾汰換老舊家電設備、了解節能產品標示制度，累計4000萬消費金額汰換節能電器，約可節省70萬度電，共同營造台中市節電氛圍。更盤點台中市弱勢團體，就設備汰換急迫性、能源弱勢協助的考量，媒合3家企業汰換台中市愛心家園、微笑天使老舊空調，節約能源同時也推動社會公益。

經發局補充，去年至今年台中市節電輔導計畫成果亮眼，更呼應「永續台中」的重要政策規劃理念，市府將持續推動「永續淨零三部曲」，包含「氣候緊急宣言」、「台中市自願檢視報告」建立103項指標、106項永續發展計畫，及發表「2050淨零碳排路徑」，藉20條路徑達成淨零排放的最終目標，打造「無碳無憂」生活模式，讓台中朝低碳、永續、宜居城市持續邁進。

今日活動，也邀請上楓圖書館、節電輔導產業代表及參與公益節電業者一同出席與會。