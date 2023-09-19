第二屆北美台灣科技年會　9／16盛大舉辦

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

第二屆北美台灣科技年會Taiwan Tech Summit 於九月十六日在矽谷Santa Clara國際會議中心盛大舉辦。這場跨國界、跨世代、跨產業的科技盛會，聯合超過100個美國產業協會參與，共吸引超過數千人次的線下以及上萬的線上參與者。會中邀請SuperMicro美超微資深副總裁暨共同創辦人Wally Liaw 廖益賢、Intel 副總裁與事業群總經理 Vivian Lien連慧盈、Acepodia 育世博生物科技股份有限公司執行長及共同創辦人蕭世嘉，擔任年會重要主講者。此外，產業趨勢論壇、邀請台灣10家新創參與展演的 Taiwan Demo Day、主題展區Career Expo及產業交流活動, 吸引眾多矽谷台灣優秀人才與企業熱烈交流，特別感謝國發會與台杉投資的支持，讓第二屆北美年度科技盛會，熱鬧非凡。

Supermicro美超微 副總裁 Mory Lin(左起) 、Supermicro美超微資深副總裁暨共同創辦人Wally Liaw 廖益賢、舊金山經文處賴銘琪處長、北美台灣科技年會主席謝凱婷、台杉投資翁嘉盛總經理、金山灣區僑教中心莊雅淑主任。圖／ 北美台灣科技年會

北美台灣科技年會主席謝凱婷指出，年會活動旨在促進台灣人在北美市場的成長和發展，第二屆Taiwan Tech Summit 以【Next Vision】為主題，希望透過這個活動，創造更多媒合與人脈鏈結機會。副總統賴清德也親自發函表達對北美台灣科技年會的支持，並肯定北美台灣科技年會對促進台美合作與創新發展的影響力。台杉投資翁嘉盛總經理則表示面對全球供應鏈重整與AI浪潮，期待透過北美台灣科技年會，開創矽谷專業人士、專家間的合作契機。強化台灣與矽谷連結，打造台灣成為「亞洲矽谷」。此外，舊金山經文處賴銘琪處長、國發會龔明鑫主委亦皆致詞表達對活動的支持，期盼透過本次盛會共同探討前瞻技術和趨勢，並強化台美交流互動。

Intel 副總裁與事業群總經理 Vivian Lien連慧盈。圖／ 北美台灣科技年會

今年的北美台灣科技年會活動相當豐富，主要分為四大區塊，分別為產業趨勢論壇、新創展演 Taiwan Demo Day 、主題展區Career Expo及產業交流活動。

一、產業趨勢論壇：

年會將舉辦以AI與資料科學、生成式AI、生物科技、半導體、風險投資、資訊安全等重要趨勢為主題之國際論壇。邀請各領域重要產業高階主管、知名創業家和風險投資專家擔任演講嘉賓，分享最新趨勢觀察。

【人工智慧 & 資料科學】論壇

主辦單位: 台灣資料科學協會(Data Science Association)

主題 : AI and Human Augmentation『人工智慧與人類機能增進』

主講人: Shein US 技術長謝居呈、 Kdan 全球行銷長暨美國總經理王為中、Google 工程技術主管 余正平，主持人為台灣資料科學社群共同創辦人曾怡寧

【生物科技】論壇

主辦單位: 灣區台灣生技協會(BATBA)

主題: 生技製成、藥物開發與細胞治療的機會與挑戰

主講人: Pfizer 癌症免疫開發總監 Leon Huang、Johnson & Johnson 基因治療總科學家 I-Chueh Huang、AI 早期藥物開發新創 DeepSeq.AI 執行長 Andrew Chang，主持人為生物科技公司Twist Bioscience 資深主任科學家 Linya Wang。

【硬體創新】論壇

主辦單位 : 北美台灣工程師協會(NATEA)

主題: 台灣半導體產業面對AI浪潮的挑戰與策略

主講人: SuperMicro美超微 副總裁 Mory Lin、晶片設計公司 SiFive 資深副總裁 Jack Kang、AI新創公司 Expedera 副總裁 William Kou，主持人: 三星資深銷售經理 Mark Tseng

【Investment Forum 投資趨勢】論壇

主辦單位 : 台杉投資Taiwania Capital 主辦

台杉投資總經理 翁嘉盛 David(左起)、矽谷IVP基金合夥人 Eric Liaw、Stanford大學醫。圖／ 北美台灣科技年會

主題: 掌握顛覆性科技，以投資形塑未來

主講人:國家級投資機構 台杉投資總經理 翁嘉盛 David、全球百大頂尖創投家 矽谷IVP基金合夥人 Eric Liaw、Stanford大學醫學院教授暨醫療預防及成果政策研究中心主任 Jason Wang

【網路資訊安全】論壇

主辦單位 : 台灣未來基金會 NEX Foundation

主題: 資訊安全的未來展望：在AI世代如何應對數位威脅和資安風險

主講人: Cloudflare 副資安長 Susan Chiang、KLC Consulting President Kyle Lai、Microsoft 資深總監 Betty Tsao、主持人: 資安解壓縮創辦人 Jeff Hung

主要內容:討論AI熱潮下，企業所面對的資安挑戰、資訊攻防戰，如何建立有效的防護網和提升雲端資訊安全。

【Generative AI】論壇

主辦單位 : 南加州玉山科技協會 (SCMJ)

主講人: AI 新創公司Firework 產品技術研發主管 Wu-Hsi Li

主持人: SPOKEO 執行長 / 南加州玉山科技協會會長 Harrison Tang

二、新創展演 Taiwan Demo Day:

國發會指導、Startup Island TAIWAN 支持，並由Meet創業小聚主辦的Taiwan Demo Day，是一個新創專屬舞台，希望能幫助台灣新創在矽谷增加實戰經驗並媒合投資人。

創業小聚社群總監陳凱爾表示，Meet 創業小聚特別帶領IOT、生技、與軟體應用等超過10家台灣新創赴美，透過專屬舞台、臨場、直接，簡報力的展現，不間斷 Pitch Show 讓新創團隊打開曝光機會，現場更有多家國際創投參與，建立最立即最直接的跨國、跨界交流，並提供創業資金的媒合服務。

三、產業交流活動：

產業交流活動主要為根據AI&Data、 半導體與硬體、生物科技與數位醫療等創新產業別舉辦互動式社群活動，提供人才互相交流，互動式問答, 以促進知識分享，美國市場品牌推廣與業務合作。交流主題相當多元，包括生物科技與數位醫療將以AI藥物開發, 細胞治療與癌症治療的職涯分享為主題，半導體與硬體交流活動中，更特別包含女性在科技業的社群互助與職場生活分享。讓台灣人才在美國建立緊密的人脈網，參加者可依照不同產業別參加活動，認識跨領域的專業人才與拓展合作對象。

四、展覽與交流 Career Expo：

這次年會與台灣青年美國職涯發展協會合作舉辦Career Expo，連結北美各城市不同的產業人脈。包括 Supermicro, Kdan, Spokeo皆於現場建立展示攤位，協助建立台灣人才在美國發展職涯的交流平台。

主辦單位: 美國非營利組織 TaiwanNext Foundation

共同主辦單位: Data Science Meetup 台灣資料科學社群、北美台灣工程師協會North America Taiwanese Engineering & Science Association NATEA、 灣區台灣生技協會Bay Area Taiwanese Biotech Association - BATBA、創業小聚 Meet Startup 、NEX Foundation 台灣未來基金會、南加州玉山科技協會贊助單位: 國發會，台杉投資Taiwania Capital，Startup Island TAIWAN，數位時代，矽谷影響力基金會