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親切熱心駕車平穩 3司機獲基市公車處表揚

  • 中時即時 張志康
基隆市公車處長楊華中（左）表揚對市民親切熱心的司機廖博文（右）。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）
基隆市公車處長楊華中（左）表揚對市民親切熱心的司機廖博文（右）。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

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為提升公共運輸服務品質，基隆市公車處會透過「神祕客」制度，搭乘不同公車路線，對公車處營運的各路線駕駛進行稽核，並據以進行獎懲。基隆市公車處日前表揚3名駕駛，其中2名因為駕車平穩、親切熱心獲得公車處的表揚。

基隆市公車處表示，這次接受表揚的司機，包括行駛深美國小到基隆火車站104路線的司機廖博文，以及行駛八斗子到基隆火車站107路線的司機楊光泰。這兩位司機都是因為駕車平穩、親切熱心受表揚。

另外，公車處也特別表揚了103路線的司機賴易仟，公車處表示，賴以「視公車為自家私車」心境來維護，經綜合評比後，表現優異車輛保養良好，為肯定努力愛護車輛予以表揚。

公車處表示，日常會透過神祕客搭乘不同公車路線，主動發現問題，以乘客感受，要求駕駛員立即改善；另外也能彰顯駕駛員溫暖的一面，以提升服務品質，並透過內部評審小組審核，頒發優良服務獎狀及禮券、人事敘獎規定等方式，給優良駕駛具體鼓勵。

此外，公車處也會列管每一次稽核的結果，針對民眾透過1999市民熱線或市政信箱所反映的投訴或表揚案件，採主動複查駕駛員行為，以即時導正駕員不良行為，並表揚優秀駕駛。

同時，公車處也進一步要求駕駛員應以親切友善的態度，安全地載送乘客到達目的地。公車處也呼籲市民，在選擇交通運具時，盡量選擇能夠節能減碳的公共運輸工具，希望多多乘坐公車。

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