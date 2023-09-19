金管會提「兩不要」防詐 留意含連結釣魚簡訊

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因詐騙手法日新月異，金管會19日提出「兩不要」，一是提醒民眾不要隨意點進簡訊中的連結輸入帳密或個資，也呼籲各銀行盡量不要發送含有連結的簡訊；二為帳戶不要提供給他人使用，也不要收集他人帳戶使用，最重可關5年、重罰3000萬元。

金管會提醒民眾，勿輕易相信來歷不明的社群網站、通訊軟體訊息、電子郵件及簡訊，金融機構不會發送簡訊，請客戶點選簡訊上的連結，並輸入帳號、密碼、簡訊認證碼等資訊，請民眾除於往來金融機構的官方網站、網路銀行或行動銀行APP外，切勿在其他網站輸入敏感的個人資訊。

銀行局副局長童政彰表示，由於1、2年前曾發生過有詐騙集團假冒銀行網頁，發送釣魚簡訊，誘導民眾誤以為是真的銀行簡訊，點入連結輸入個資帳密，導致個資外流，因此已要求銀行發送簡訊中盡量不要有連結，但考量到金融機構可能有廣宣的需求，因此要求銀行如果簡訊中要提供連結，連結只能導入到官網，不能直接導入到官網或網銀的交易畫面，「如果有看到金融機構發送簡訊含有連結，連結畫面只要是直接導入到交易頁面，要求客戶輸入個資、帳號、密碼、簡訊認證碼等，就是不對，有可能是假的。」

但目前還是有部分銀行會發送含有連結的簡訊，或是連結中是導入到官網的交易輸入帳密畫面。童政彰指出，會去督導各銀行做發送簡訊上的修正，已在銀行公會自律規範中訂定，要求銀行發送簡訊，盡量不要發送到有含連結的，或是連結到輸入交易資訊的簡訊。

另外，金管會表示，洗錢防制法已於6月14日修正公布，增訂第15條之1及第15條之2規定，若是無正當理由收集他人的銀行帳戶，或是將自己或他人的銀行帳戶交付、提供給他人使用，均可能遭警察機關裁處告誡，或涉及刑事相關責任。提醒民眾要妥善保管自己的存摺、印鑑及密碼等，不要隨意將銀行帳戶交付他人使用，以確保自身權益。

童政彰表示，不管是買帳戶，或是提供帳戶給他人使用，都涉及刑事責任，最重可處5年以下有期徒刑、3000萬元以下罰金，帳戶若是給他人使用，一開始會收到警察機關告誡，但若涉及期約或收受對價、交付或提供的帳戶超過3個以上、被警察機關告誡後5年之內再犯，三項符合其中一項，可處3年以下有期徒刑、拘役或併科100萬元以下罰金。