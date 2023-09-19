不要「壞蛋」！ 蔣萬安：中央資料不給或沒給齊就開罰

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進口蛋食安爭議近日持續延燒，為了查清巴西進口蛋流向，台北市政府日前也發文給農業部與中央畜產會，要求公布進口蛋品於北市的流向，若未提供或提供不清楚，衛生局就將依法開罰。北市府19日下午也召開食品安全會議，會中台北市長蔣萬安也裁示，目前學校營養午餐都是採取可溯源的國產食材，若不符合標準就會依法開罰；針對中央畜產會不提供資料或未提供完整資料，衛生局將依法開罰。

蔣萬安在北市食安會議中表示，目前根據學校營養午餐的履約說明，不只是蛋品，所有食材都是可溯源的國產食材，且一定要確保各項食材符合國家標準，並且一定要出具來源證明，這個部分教育局都有去學校端及團膳業者確認。

蔣萬安說，目前教育局都有掌握供應商的名單，也都已經送交給衛生局，未來在聯合稽查或是跨縣市稽查時能夠妥善落實；教育局也會持續加強對中小學、幼兒園的午餐食材稽查，確定是否符合「國產食材」，「如果一但發現是有用進口蛋，這個是屬於重大衛生違規事件，我們一定是依法裁處。」

至於針對中央農業部與畜產會未提供完整資料，蔣萬安也坦言，如果只是給單一個別縣市的廠商名單，無法完整掌握蛋品流向，因此衛生局與產業局都分別發函給畜產會與農業部，「有許多蛋品是流入台北市或其他縣市，這個部分如果沒有完整的資料，我們沒有辦法、也很困難去做相關下游的稽查。」

蔣萬安直言，現在大家都是在跟時間賽跑，若中央能更即刻給予完整資料，才能一同合作為民眾的食安做把關，「很多的蛋品經過加工混用，可能都已經流入到市面，超商、賣場甚至被民眾吃下肚。」蔣萬安也再度喊話中央，希望盡速提供資料，「遲遲不願意提供，或無法完整提供，我們就依法辦理，該開罰就開罰。」