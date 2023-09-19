紐約召開G7外長會 日新外相確認繼續合作援烏

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日本外務大臣上川陽子18日在美國紐約召開七大工業國集團（G7）外長會議。據共同社報導，圍繞烏克蘭局勢，會議確認了就堅決應對俄羅斯及繼續支援烏克蘭展開合作。日本是今年G7輪值主席國，這是上川13日就任外相以來首次舉行G7外長會議，可謂正式的外交處女秀。

會上還決定11月7至8日在東京召開面對面會議。上川發表了主席聲明，譴責俄羅斯進攻烏克蘭及違反國際法。

上川向媒體表示：「進行了坦誠深入的溝通。我首次參加G7會議，得到各國外長的熱情接納。」她還透露，外長間商定相互稱呼時可省略姓氏。

上川在會上就東電福島第一核電站處理水（核汙水）排海，再次介紹了日本的立場，即與國際原子能總署（IAEA）合作實施。上川對G7各國的理解以及發出積極信號表達了感謝。會議還圍繞中國、印太地區的局勢交換了意見。

今年2月、4月和6月，G7外長線下會議分別在德國、日本長野縣輕井澤町和英國召開。除上川之外，美國國務卿布林肯、英國外交大臣柯維立（James Cleverly）等也出席了此次會議。

上川陽子18日在紐約與布林肯舉行會談，確認了美日同盟的重要性。考量到中國的行動，上川與布林肯再度確認維持台灣海峽和平與穩定的重要性等事項。圍繞俄烏衝突，雙方就緊密合作達成一致。

這是兩人首次面對面會談。會談伊始，上川稱「願坦率討論日美面臨的課題」。布林肯強調「美日關係已變得前所未有強大」。

在此之前，上川還與英國外交大臣柯維立舉行會談，就在防衛、經濟、安保領域緊密合作達成共識。她還與巴西外長維埃拉舉行了會談。

上川14日與布林肯舉行電話會談，表示將維持和強化基於法治的自由開放的國際秩序，稱作為G7輪值主席國將發揮作用。當時雙方還商定在紐約舉行面對面會談。