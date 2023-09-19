台中福華攜手 「綠．蔬食」1星Enrich餐廳 搶攻蔬食界天花板

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台中福華攜手 「綠．蔬食」1星Enrich餐廳，聯名推出數十款療癒新蔬食搶市。圖／業者提供

台中福華攜手 「綠．蔬食」1星Enrich餐廳，聯名推出數十款療癒新蔬食搶市。圖／業者提供

隨著永續發展的浪潮來襲，全球不僅大力推廣綠電，也掀起綠色蔬食風潮！台中福華大飯店3F覓舍，即日起至10月31日推出「蔬式：Green Dining Table」蔬食聯名快閃活動，力邀榮獲「綠．蔬食」1星的知名餐廳Enrich restaurant ＆ café創辦人暨主廚Webber陳彥嘉擔任客座主廚，與擅長用創意風格料理的覓舍金牌主廚蕭凱澤，雙廚聯手推出蔬食套餐與數十款蔬食料理搶市，要讓不素之客也傾心。

長期以來提倡環境永續理念的台中福華大飯店，為落實與自然共好目標，除了將小農友善耕作的食材帶進餐廳，也希望透過蔬食飲食推動「食」踐綠色生活，為這塊土地匯聚更多的愛與關懷。

台中福華為此展開為期數個月的廚藝激盪，從健康、永續的角度，陳彥嘉、蕭凱澤雙主廚跨域「食」力碰撞，推出蔬食套餐(1480＋10％／位)與數十款蔬食料理(單點價格210＋10％~580＋10％)，佐酒的蔬炸小點、滋味獨特的蔬果沙拉及融合台、義、地中海、墨西哥、南洋等各式風格的新創蔬式精饌。

善用當令食材帶來全新的食感體驗，覓舍主廚蕭凱澤與以綠色「食」驗打造療癒系風格料理著名的Enrich主廚陳彥嘉，雙廚秉持越在地越國際的精神，用「蔬醒」、「蔬展」、「蔬活」建立蔬式的生活態度--強調土地與食物的關係，以天然食材「蔬」醒對自然永續的信念，從強強聯手的廚藝激盪，「蔬」展別具風格的蔬食饗宴，並從這一次無肉飲食體驗，擁抱健康療癒的蔬活人生。

為打造好吃又沒有邊界的蔬食餐桌，主廚們不僅與在地小農合作，從產地挑選當令「新鮮」直送餐桌，更親自前往埔里深山的有機農場「生命力生態農園」與農人深入交流，從「味」的起點探尋最獨特天然的食材。

其中，「松露野菇威靈頓、新社野菇醬汁」(550元)，由覓舍主廚蕭凱澤發揮拿手牛排料理，重新演繹英式傳統威靈頓。以200度烘烤酥薄外皮包裹黑松露拌炒野菇、鮮蔬、風味肉內餡，再淋上以新社野菇、季節食蔬手工燉煮的醬汁，全新的蔬活創藝顛覆味蕾與視覺的想像。

而在「波西塔諾鮮菇干貝、乳酪鑲蘑菇佐紹興奶油醬汁」(440元)料理中，主廚陳彥嘉則是以故事強化食物和土地的連結，他以「蔬」醒為概念，巧妙將金針菇、白齡菇製成的香煎干貝和酥烤起司蘑菇鋪陳在象徵泥土的黑橄欖巧克力上，從「蔬」展自土地的豐富生命，呼應食蔬者與自然、食物間的奉獻與感恩！

「無花果布拉塔秋季沙拉」(370元) ，主廚陳彥嘉則將小農新鮮採摘的無毒無花果與高纖時蔬、酒醋甜桃、威士忌堅果、布拉塔起司等健康食材搭配，再淋上自製鳳梨油醋醬，滿滿一盤豐盛是蔬食嘗鮮首選。

在探索食材可能與調料魅力過程中，雙廚逐漸擁有絕佳的食藝默契，並玩味出一系列獨到、新穎的風格蔬食。雙廚聯名特獻「新加坡咖哩蟹餃」(330元) 、「馬德拉斯芒果咖哩與甘蔗G」(420元)、「南洋沙嗲什錦蔬菜串」(580元)，便是雙廚聯手以台灣精神重新定義南洋經典的獨家蔬式料理。

其中，又以「新加坡咖哩蟹餃」(330元)，在金秋尋蟹時節最令食蔬饕客們期待！主廚以獨門功夫用馬鈴薯、雞蛋及獨門辛香料再現蟹肉風味，拌入以台灣傳統食材青龍椒製成的辣醬和南薑為主體風味的咖哩醬，香、辣、新、鮮的多重食感，是秋季旬味的絕佳聖品。

攤開本次雙廚頂級「蔬」出的「蔬式：Green Dining Table」無肉菜單，有適合三五好友同樂分享的蔬炸點心「西西里炸起司圓茄堡」（240元）；原型健康的「黃金鮮栗球沙拉」(370元)；趁熱上桌的「奶油花椰菜濃湯」(240元)；吃巧又吃飽的特選熱饌「大地松露起司麵疙瘩」(370元)；嘗鮮必點的「栗子歐貝拉蛋糕」(250元)、「大力水手」(180元)。

一系列無負擔的星級蔬食料理，即日起至10月31日，在台中福華3F覓舍搶「鮮」上桌，套餐每位1480＋10％ ，就能蔬享全套主廚精選蔬式料理。