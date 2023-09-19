三芳：訂單復甦持穩改善 營運、毛利持穩看待

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三芳(1307)19日舉辦法說會。三芳表示，品牌庫存去化要到下半年，但有朝好的方向發展，下半年與去年相比，應該持平；毛利因有庫存影響，第三季或比上半年好一點，第四季雖有庫存因素，但影響不太。明年成長動能90％在運動鞋材，對新材料開發及推展仍是耕耘焦點。

此外，對於2024年奧運的拉貨行情，三芳指出，通常奧運的前一年到半年，會加強市場推廣及行銷，明年奧運的鞋子會在今年下半年及明年上半年出貨，拉貨速度明顯，但並不會非常大的推動，畢竟這是一個4年一度的賽事。

三芳先前因越南疫情升溫，衝擊品牌訂單，為分散風險，將移轉部分訂單至印尼。另為因應相關變化，且主要客戶在印尼、印度，研擬去年啟動購置相關資產，規劃擴展印尼廠產能。

三芳表示，終端產品應用仍以鞋材佔營收9成以上，客戶以愛迪達及NIKE為主，各廠產能利用率最大為越南廠85％～90％，印尼廠則是95％。目前規劃印尼擴廠第二期土地若擴充完成，4條產線將再增1倍到8條，下半年先拓展第1條產線。

不過，三芳透露，現在印尼廠的產能利用率是70％，原因是人員聘僱率不足，雖然有機台在，但人力不足。

此外，近來原價上漲，是否增加原物料往上壓力。三芳認為，下半年應該變化不會太大，明年毛利率表現主要考量原物料，因現在石化原料需求最大來自於大陸，大陸景氣發展不理想，即使現在原油向上，原物料還是維持平穩，毛利率仍可維持。