誰說無肉不歡？ 中秋烤肉趴變身蔬食盛宴

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誰說無肉不歡？綠色蔬食席捲全球，迎接中秋烤肉節聚餐旺季來臨，台中福華攜手知名「綠．蔬食」1星Enrich餐廳推出數10款療癒系蔬食，其中更有蔬食烤串；而蔬食餐飲名店：寬心園秋季也推出「左宗棠炒三鮮」和「飄香XO炒餅」令人垂涎的新菜，美味佳餚讓消費者無痛邁入蔬式生活。

南洋沙嗲什錦蔬菜串、松露野菇威靈頓…等一道道美食佳餚，根本顛覆民眾對蔬食的刻板印象，台中福華3F覓舍即日起至10月31日推出「蔬式：Green Dining Table」蔬食聯名快閃活動，主廚發揮創意，推出讓人食指大動的餐點。

這次活動力邀榮獲「綠．蔬食」1星的知名餐廳Enrich restaurant ＆ cafe創辦人暨主廚W陳彥嘉擔任客座主廚，與覓舍金牌主廚蕭凱澤聯手推出蔬食套餐與數10款蔬食料理，包括佐酒的蔬炸小點、滋味獨特的蔬果沙拉及融合台、義、地中海、墨西哥、南洋等各式風格的新創蔬式精饌。

而蔬食餐飲龍頭寬心園在中秋來臨前，也全新推出「左宗棠炒三鮮」和「飄香XO炒餅」兩道令人垂涎的新菜，其中「左宗棠炒三鮮」是以傳統名菜左宗棠雞為口味發想，以千層豆包以海苔捲起手工製成「素鰻段」，搭配猴頭菇和珊瑚菇為「三鮮」，搭上特調醬汁風味獨特。

另一道秋季新菜「飄香XO炒餅」，以香氣濃郁、層次豐富的抓餅為主角，搭配主廚炒製的綜合菇和季節時蔬作為配菜，並搭配豐盛的食材，以大火快炒，再加上寬心園極品素XO醬，菜餚充滿富郁的鍋香以及獨特的香醇風味。