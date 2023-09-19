〈樂葵法式鐵板燒〉頂級食材、五星裝潢出擊

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新天地（8940）餐飲集團旗下的新品牌「Le Goût樂葵法式鐵板燒」，台中首店去年11月開幕以來，集結高價鐵板燒七大奢華食材，媲美五星級飯店裝潢氛圍，定價1,460元強調高CP值，引爆訂位熱潮，幾乎天天滿座！台中二店選定緊鄰七期的龍富路「萊特薇庭」飯店式宴會廳5樓，9月22日起正式對外營業，並同步推出秋季限定菜單，預料將成為大七期餐飲商圈的熱門鐵板燒！

樂葵台中龍富店豪砸3,000萬元，打造百坪極致奢華用餐空間，延續法國巴黎卡魯索凱旋門拱形造型，整體視覺以奢華金及酒紅色規劃，呈現五星級飯店裝潢質感，期望創造輕奢時尚的用餐體驗，規劃出20席橢圓大理石桌面用餐區及造價超過百萬訂製吊燈，窗外絢麗景致與繁星吊燈共譜絕美視角；另有2間各10席的半開放包廂，採無菜單、預約制，中午餐期共40席次，晚餐餐期共60席次。

秋季限定新菜保留經典食材南非活鮑、加勒比海龍蝦、Prime牛小排、宜蘭櫻桃鴨胸、瀨戶內海生蠔、北海道M級生食干貝，將法國秋天金光籠罩森林意境，運用濃馥香料烹調醬，賦予鐵板金秋氣息。四道新菜包含榛果及黑松露醬「法式牛肝菌湯四色起司義餃」湯品，現流海鱺搭配香濃cream cheese辣根「炙燒海鱺辣根奶油起司醬」，甜點運用兩種蘭姆酒「金雪秋栗奶油香緹火焰蘭姆酒醬」，融合中西元素焢窯風「北海道干貝燒番麥溫沙拉」，從湯品到甜點共十道菜，六種法式經典醬汁味濃暖心漫舌尖。

此外，酒單由法籍米其林三星餐廳合作首席侍酒師YOHAN MOREL嚴選佐餐酒，讓菜餚在口中激盪出更多精彩。

樂葵法式鐵板燒保留鐵板燒料理精髓，加入法式廚藝與醬汁，並承襲新天地宴會廳級別的裝潢手筆，打造現代法式時尚的用餐空間，並以高CP值菜單讓客人趨之若鶩，台中第二店開幕後，預期將成為台中炙手可熱的鐵板燒餐廳，預計2024年初第三店將進軍台北市信義計畫區，也讓台北市無菜單預付制鐵板燒戰場，競爭更加激烈！