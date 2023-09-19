遠傳friDay影音攜手國際娛樂集團 強攻本土內容

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遠傳friDay影音近期深耕台灣影劇市場，積極支持本土原創內容，遠傳子公司「米神國際」更攜手CJ ENM Hong Kong（CJ ENM HK）籌備被譽為2022年度最暖人生韓劇《我們的藍調時光》全新華語版。

韓國娛樂龍頭CJ ENM 東南亞區域公司CJ ENM Hong Kong Ltd（CJ ENM HK）繼去年製作熱播台劇《媽，別鬧了！》掀起一波追劇旋風後，再推出融合愛情和喜劇元素的科幻台劇《火星上的維納斯》。19日於台灣舉辦國際開播，遠傳friDay影音數位娛樂營運長蔡俊榮與CJ ENM HK董事總經理鄭星勳、CJ ENM HK資深副總裁暨總經理汪建偉及《火星上的維納斯》同台，宣布遠傳friDay影音將於9月28日全球同步播出。

《火星上的維納斯》將於9月28日起在遠傳friDay影音、新加坡電信Singtel TV e樂頻道、TV GO、CAST.sg、中國串流影視平台Youku、柬埔寨PNN TV ＆ PNN Plus 、香港及馬來西亞緊接開播。

遠傳投資自製戲劇作品《你的婚姻不是你的婚姻》中《聖茭》、《梅莉》、《尾號1314》等單元上周獲得「金鐘獎」共11項提名。

此外，遠傳friDay影音全網獨家台綜《騎吧！哈林小隊》自9月3日開播後便收視飆升，霸榜站內不分類觀看排行前五名，帶動免費用戶數增加24％。

遠傳friDay影音也與中嘉寬頻共同推出「飆網追劇」方案，獨家跟播韓國影劇、熱門日陸劇、精彩台劇台綜、最新院線電影、動漫卡通等，可搭配光纖上網或數位有線電視，例如月付999元，提供光纖上網150M與數位有線電視2年、遠傳friDay影音影劇組3個月，單購遠傳friDay影音方案，則有月、季、半年、年繳方案，年繳1999元，平均每月不到167元。