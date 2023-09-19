廣生堂燕窩禮盒 中秋佳節載心意

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燕窩美學─是禮物、是呵護、是尊榮

廣生堂「倒不出來的」極致濃縮燕窩飲，單瓶145ml飽滿密實，極低含水、含糖量，頂級燕盞製作，高活性、自帶獨特甜香，口口香醇細，每一瓶都是驚喜！

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年銷30萬瓶─君燕幸福燕窩飲─會站立的燕窩，看得到的好品質

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