總統參選人皆承諾提高醫療支出 專家嘆：錢從哪裡來

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總統大選在即，藍白總統參選人侯友宜、柯文哲本月接連提出醫療政見，承諾增加健康投資，要將醫療保健支出佔GDP比例提升至8％。台灣健康經濟學會理事長連賢明今分析，要達到這樣的目標，需要約4600億，但錢從哪裡來？沒人願意講，大部分人都只是在喊。台灣面對人口老化問題，老人繳的保費少，使用的健保資源卻多，要如何解決結構問題，同時維持財務成長，是健保接下來較大的挑戰。

前健保局總經理、上騰生技董事長張鴻仁今發表新書《政府不敢告訴你的健保危機》，邀請各領域專家參與座談會。張鴻仁指出，數十年前，癌症是絕症、沒有心臟支架、沒有人工水晶體，民眾出現健康問題，很快就會病逝，因此即便活到90歲也花不了多少錢。如今的健保總額規模已達到8500億，健保是幾千億的問題，真正的改革，需要的是全新的思維。

面對健保危機，侯友宜、柯文哲本月接連拋出政見，承諾當選後要增加健康投資，將醫療保健支出佔GDP比例提升至8％。連賢明指出，過去光是要調高健保費，增加幾百億健保財源，各界就已吵翻天，而提高醫療保健支出至8％，需要的是高達4600億的規模，參選人現在都只是在喊，沒人說這筆錢要從哪裡來。

資深財經媒體人林宏文今拋出調整補充保費收取上限的想法，他以鴻海集團創辦人郭台銘為例，因補充保費的收取設有上限，超過1000萬的收入，也只以1000萬去算，即便鴻海股息高達92億，郭台銘的補充保費也只需繳約21萬。交通大學校友總會理事長、普誠科技董事長姜長安認為，若要從富人身上提高健保的收入，很重要的關鍵在信任，這前提必須知道政府要怎麼花錢；連賢明則認為，光靠補充保費的收取恐怕也並不足夠。

連賢明指出，以現在的結構而言，台灣已邁入老人社會，有工作的人口比例下降，老人則增加。然而，老人繳的保費較少，使用的醫療服務卻最多。要如何拉近兩者之間的距離，讓結構上不要差那麼多，同時維持健保的財務成長，將是健保接下來要面對的挑戰。

長庚大學管理學院管理研究所暨醫務管理學系教授盧瑞芬表示，健保面臨的挑戰是經濟問題，「資源有限，慾望無窮」。在財務衝擊之下，疾病往往是保小不保大，台灣年輕病友協會創會理事長潘怡伶是乳癌患者，標靶治療費用要價超過100萬元，因自身有保險，才有辦法治療，其他沒有保險的人，只能變賣房子、貸款來救命。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁認為，健保最關鍵的問題在於總額成長率不夠、總額不足，醫療服務提供者本業多在虧損，只能靠業外收入維持敬一個，也難以提高醫護人員的待遇。即便政府推動部分負擔，也無法解決財務問題，要回歸本質，就需要增加健保的收入，提高保費。

國際醫療衛生促進協會理事長、北榮副院長李偉強直言，健保危機已經不只是健保危機，而是醫療危機，要讓執政黨認為健保制度非改不可，這前提是要讓民眾有感。張鴻仁也向民眾喊話，任何候選人前來拉票時，建議告訴對方「你支持擴大投資健康（健保），我才投你一票」。