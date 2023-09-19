前往主要內容
工商時報LOGO

華新麗華完成收購英國SMP 正式進軍航太產業鏈

華新麗華19日宣布，間接持股70％的子公司義大利CAS不銹鋼廠以1.42億英鎊，完成收購英國SMP 100％股權。圖／本報資料照片
華新麗華19日宣布，間接持股70％的子公司義大利CAS不銹鋼廠以1.42億英鎊，完成收購英國SMP 100％股權。圖／本報資料照片

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

華新麗華19日宣佈，間接持股70％的子公司義大利CAS不銹鋼廠以1.42億英鎊，完成收購英國Special Melted Products（SMP）100％股權。SMP是歐洲高端不銹鋼暨鎳基超合金材料領導廠商，產品應用在航太、油氣、核電等產業，擁有特殊產業認證與長期客戶關係，華新透過收購，取得進軍航太產業鏈的門票。

華新宣布，華新子公司CAS不銹鋼廠，以1.42億英鎊，完成收購英國SMP公司100％股權。此交易已滿足所有交割先決條件，包括取得各國政府監管單位及公平會的核准此交易已滿足所有交割先決條件，包括取得各國政府監管單位及公平會的核准。

華新董事長焦佑倫表示，「完成SMP收購，是實現華新成為全球鎳基合金及不銹鋼領導廠商戰略布局的重要里程碑，這將大幅提升我們開拓高端市場的能力，引領公司正式進軍航太產業鏈。隨著全球業務擴張，合併後的組織將整合其資源和製造能力，建立全面的鎳基合金產品線，為客戶提供豐富的產品組合、專業的服務、完整的銷售據點、以及最佳的材料解決方案。」

華新指出，華新透過CAS，8月上旬完成對芬蘭Outokumpu旗下兩座位於瑞典的軋鋼廠 (合稱Outokumpu Long Products AB)收購。華新近期一系列的收購，展現出公司不斷追求成長、積極擴張歐洲銷售及製造版圖，在不銹鋼和鎳合金競逐國際市場領先地位的雄心。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 現在撿00713、00919好嗎？網路股神曝2時機更佳

  2. 9／19盤前》先進封裝引進玻璃基板 3檔PCB有戲

  3. 國家隊雙作多護盤 點燃大選行情 5類股人氣爆棚

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。