華新麗華完成收購英國SMP 正式進軍航太產業鏈

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華新麗華19日宣佈，間接持股70％的子公司義大利CAS不銹鋼廠以1.42億英鎊，完成收購英國Special Melted Products（SMP）100％股權。SMP是歐洲高端不銹鋼暨鎳基超合金材料領導廠商，產品應用在航太、油氣、核電等產業，擁有特殊產業認證與長期客戶關係，華新透過收購，取得進軍航太產業鏈的門票。

華新宣布，華新子公司CAS不銹鋼廠，以1.42億英鎊，完成收購英國SMP公司100％股權。此交易已滿足所有交割先決條件，包括取得各國政府監管單位及公平會的核准此交易已滿足所有交割先決條件，包括取得各國政府監管單位及公平會的核准。

華新董事長焦佑倫表示，「完成SMP收購，是實現華新成為全球鎳基合金及不銹鋼領導廠商戰略布局的重要里程碑，這將大幅提升我們開拓高端市場的能力，引領公司正式進軍航太產業鏈。隨著全球業務擴張，合併後的組織將整合其資源和製造能力，建立全面的鎳基合金產品線，為客戶提供豐富的產品組合、專業的服務、完整的銷售據點、以及最佳的材料解決方案。」

華新指出，華新透過CAS，8月上旬完成對芬蘭Outokumpu旗下兩座位於瑞典的軋鋼廠 (合稱Outokumpu Long Products AB)收購。華新近期一系列的收購，展現出公司不斷追求成長、積極擴張歐洲銷售及製造版圖，在不銹鋼和鎳合金競逐國際市場領先地位的雄心。