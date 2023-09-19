維護鄉親出入安全 水保署全額補助改善台中海線農路

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海線地區民眾多仰賴農路進出通行，但許多農路道路狹小、年久失修，遇雨易積水致通行不易等狀況。立法院副院長蔡其昌19日往大甲區東明路旁農路會勘，爭取水保署全額補助420萬經費改善，盼完工後讓鄉親出入更安全。

立法院副院長蔡其昌今邀集農業部農村發展及水土保持署、市議員施志昌、大甲區公所、大甲區幸福里長林晨彬及太白里長游招滿等人前往大甲區東明路旁農路會勘。

蔡其昌表示，鄉下地方的一條小農路，對於政府來講或許是小事，但對鄉親而言是每天生活的大事，這次趁著中央稅收比較有餘裕，爭取多一點預算解決農路問題。

蔡其昌指出，特別邀相關單位會勘多條破損嚴重、易造成通行危險的農路，爭取水保署全額補助經費，預計改善大甲太白里、幸福里及外埔多條農路，讓農民有一條安全回家的路，也要感謝中央水保署全力支持，未來會繼續努力替地方講話，替鄉親解決問題。

幸福里長林晨彬說，雖然只是一條小小的農路，但蔡副院長有聽到人民的心聲親自來會勘，期盼這次工程後，對於鄉親出入安全，應該有很棒的改善。

農業部農村發展及水土保持署台中分署副工程司林中正表示，此次工程預計改善大甲區幸福里東明路旁農路、太白里新興段農路及外埔區水美南段農路，總經費420萬元，工期100日曆天，期盼完工後改善鄉親出入安全。