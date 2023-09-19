面具下的愛與慾 台藝術家聯展映射內在

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今人往往習以為常戴上｢社會化」的面具！也趣藝廊邀集3位台灣藝術家：王亮尹、洪瑄、歐靜雲，以「Three Masked Dancers」為名，在表象外探究內在的情慾與掙扎。

王亮尹畢業於台北藝術大學創作所油畫組，展覽足跡遍布台灣，亦遠赴美國紐約、德國、英國、日本、印尼雅加達、韓國光州美術館等多個重要城市展出。他過去的創作主題圍繞在生活中熟悉的場景，冷色調與暖色調兩個相衝突的色系在畫布上和平共處，呈現出來的意象在歡笑喜樂之中卻透出寧靜沉著，帶著些許憂鬱的氛圍。

王亮尹的全新創作《搖擺的小丑》、《擁抱》在絢爛面具下卻深藏著內心糾結，隱含著人際與社會的複雜性，顏料的飛濺暗示著危險感，讓觀眾在色彩斑斕的背後感受內心的拉扯和掙扎。

2023年高雄獎得主洪瑄，深受台灣民俗文化啟發，以水墨為基底，巧妙融入螢光色料，並透過「絹布」的朦朧特質，散發幽微光暈和明暗對比，猶如舞者在躍動時的動態感。對比絹的似透非透，作品經常出現的局部「留白」相對扎實，創造令人陶醉的視覺效果，同時也引導「書寫性描繪」與「媒材特性」兩者產生的場域關係。

歐靜雲以藝術史上矯飾主義的風格，將畫面切割重置時空，運用如夢如幻的色調，重新詮釋希臘神話中的主角。此次新作《閃爍》、《縈繞薄暮的靛青色》除了極具代表性的植物與動物，亦引入眾多女性形象，象徵不同層面的「慾望」原型。透過這些符碼，觀者彷彿穿梭一場華麗嘉年華，將人與自然、理性與感性、顛狂與冷靜、現實與抒情等多重元素融合於一片綺想。